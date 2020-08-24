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https://ria.ru/20200824/donbass-1576236776.html
Главы МИД Украины и Германии обсудили проведение выборов в Донбассе
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой проведение выборов в Донбассе, нужно двигаться вперед в этом вопросе. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:14
2020-08-24T13:14
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
хайко маас
мид германии
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Глава МИД Германии <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a> заявил, что обсудил с украинским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрием Кулебой</a> проведение выборов в Донбассе, нужно двигаться вперед в этом вопросе.По его словам, есть разные подходы к проведению местных выборов в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>, но нужно искать механизм их проведения."Есть разные подходы, разное видение (выборов в Донбассе – ред.). Думаю нет разницы в подходах, выборы должны состояться, речь идет о сроках их проведения, то есть необходимо создать условия для их проведения. Каким образом эта процедура будет применена не ясно… но есть надежда, что мы найдем позитивное решение", - заявил глава МИД Германии.Ранее парламент <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории <a href="https://ria.ru/location_Donetsk_Oblast" target="_blank">Донецкой</a> и <a href="https://ria.ru/location_Luhansk_Oblast" target="_blank">Луганской</a> областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="https://ria.ru/person_Boris_Gryzlov" target="_blank">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html
https://ria.ru/20200820/1576013532.html
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ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, хайко маас, мид германии, украина, в мире

Главы МИД Украины и Германии обсудили проведение выборов в Донбассе

13:14 24.08.2020
2998
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой проведение выборов в Донбассе, нужно двигаться вперед в этом вопросе.

"Наш призыв – не смягчать усилия и заниматься сложными политическими вопросами в Донбассе, в частности, проведением выборов в Донбассе. Об этом мы также говорили и хотели бы в этом вопросе двигаться вперед", - сказал Маас на брифинге в Киеве в субботу, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

По его словам, есть разные подходы к проведению местных выборов в Донбассе, но нужно искать механизм их проведения.
"Есть разные подходы, разное видение (выборов в Донбассе – ред.). Думаю нет разницы в подходах, выборы должны состояться, речь идет о сроках их проведения, то есть необходимо создать условия для их проведения. Каким образом эта процедура будет применена не ясно… но есть надежда, что мы найдем позитивное решение", - заявил глава МИД Германии.
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Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаХайко МаасМИД ГерманииУкраинаВ мире
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