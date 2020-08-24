https://ria.ru/20200824/blagoustroystvo-1576254263.html

Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в Подмосковье с 2015 года

Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в Московской области, начиная с 2015 года, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:36

2020-08-24T17:36

2020-08-24T17:36

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a>, начиная с 2015 года, говорится в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале губернатора Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.В понедельник Воробьев провел традиционное совещание с главами региональных министерств и городских муниципалитетов."В Московской области в рамках Президентской программы продолжается благоустройство городов – появляются новые парки и общественные пространства. Приводятся в порядок также придомовые территории: более 7,5 тысяч дворов за последние 5 лет, в планах на этот год – еще 726. Сделать парки Подмосковья более комфортными и планировать в них культурные программы помогут сами посетители. Создается система общественных советов из числа неравнодушных жителей региона, которая сделает парки более современными", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20200714/1574325296.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество