https://ria.ru/20200824/blagoustroystvo-1576254263.html
Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в Подмосковье с 2015 года
Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в Московской области, начиная с 2015 года, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:36
2020-08-24T17:36
2020-08-24T17:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574039078_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_709758efd669a91cc03668ec16f4cd3e.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a>, начиная с 2015 года, говорится в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале губернатора Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.В понедельник Воробьев провел традиционное совещание с главами региональных министерств и городских муниципалитетов."В Московской области в рамках Президентской программы продолжается благоустройство городов – появляются новые парки и общественные пространства. Приводятся в порядок также придомовые территории: более 7,5 тысяч дворов за последние 5 лет, в планах на этот год – еще 726. Сделать парки Подмосковья более комфортными и планировать в них культурные программы помогут сами посетители. Создается система общественных советов из числа неравнодушных жителей региона, которая сделает парки более современными", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20200714/1574325296.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574039078_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_b3974fe880541cdcba3d6307592d7d0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество