https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576262642.html

В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, в рамках которой могут призвать... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:11

2020-08-24T21:11

2020-08-25T00:27

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575341854_0:0:2973:1672_1400x0_80_0_0_ed80b55b09a843fa549a8bbd176a457a.jpg

<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, в рамках которой могут призвать некоторых военнослужащих из запаса.В ведомстве планируют оценить способность солдат "выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке"."В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшую степень боевой готовности", — говорится в заявлении. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал проведение комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на Гродненском направлении. Это решение в Минске объяснили вмешательством извне во внутренние дела страны.В субботу президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. По его словам, противники пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы". Глава государства напомнил, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank">Гродненскую область</a> перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank">С-300</a>.Приведение вооруженных сил в полную боевую готовность и перемещение войск на западное направление президент назвал "самым серьезным решением за четверть века".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Афанас Кукуев А сколько людей покалечили в Минском изоляторе на улице окрестина ? Пишут что даже беременных женщин избивала милиция 86

Anton Svoi Не легитимный президент пытается удержаться у власти. Вот только все кто его в этом поддержит пойдут под трибунал! 85

32

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире