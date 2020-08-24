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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576262642.html
В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, в рамках которой могут призвать... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:11
2020-08-25T00:27
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, в рамках которой могут призвать некоторых военнослужащих из запаса.В ведомстве планируют оценить способность солдат "выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке"."В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшую степень боевой готовности", — говорится в заявлении. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал проведение комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на Гродненском направлении. Это решение в Минске объяснили вмешательством извне во внутренние дела страны.В субботу президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. По его словам, противники пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы". Глава государства напомнил, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank">Гродненскую область</a> перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank">С-300</a>.Приведение вооруженных сил в полную боевую готовность и перемещение войск на западное направление президент назвал "самым серьезным решением за четверть века".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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86
Не легитимный президент пытается удержаться у власти. Вот только все кто его в этом поддержит пойдут под трибунал!
85
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
белоруссия, в мире

В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности

21:11 24.08.2020 (обновлено: 00:27 25.08.2020)
10715
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, в рамках которой могут призвать некоторых военнослужащих из запаса.
В ведомстве планируют оценить способность солдат "выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке".
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"В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшую степень боевой готовности", — говорится в заявлении.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал проведение комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на Гродненском направлении. Это решение в Минске объяснили вмешательством извне во внутренние дела страны.
В субботу президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. По его словам, противники пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы". Глава государства напомнил, что в Гродненскую область перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК С-300.
Приведение вооруженных сил в полную боевую готовность и перемещение войск на западное направление президент назвал "самым серьезным решением за четверть века".
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Популярные комментарии
А сколько людей покалечили в Минском изоляторе на улице окрестина ? Пишут что даже беременных женщин избивала милиция
24 августа, 22:05
Афанас Кукуев
29001452
Не легитимный президент пытается удержаться у власти. Вот только все кто его в этом поддержит пойдут под трибунал!
24 августа, 22:10
ASAnton Svoi
33300247
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