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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576262298.html
СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием "журналистов"
Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:56
2020-08-24T20:56
протесты в белоруссии
следственный комитет белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 24 авг - РИА Новости. </strong>Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.Ведомство опубликовало в Telegram-канале видео, где молодой человек, лицо которого скрыто, рассказывает о предложении неких журналистов, подошедших к нему на прогулке.По словам юноши, его задержали сотрудники ОМОН, после чего отвезли в ИВС Окрестина, откуда его забрали родители, и затем парень обратился в больницу."После того, как я два дня отлежал в больнице, я шел на прогулку. На прогулке ко мне подошли журналисты, спросили, почему я лежу (в больнице - ред.). Я им показал диагноз, у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН", - рассказал на камеру молодой человек.По его словам, он отказался, назвав это "провокацией и ложью"."К слову, на момент выписки - через три дня - врачи это не подтвердили", - отмечается в сообщении <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_Belorussii" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Белорусские следователи однако не уточняют, кем были предполагаемые журналисты и какой диагноз действительно поставили молодому человеку.Ранее СК республики начал проверку информации об изнасилованиях женщин в местах временного содержания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире

СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием "журналистов"

20:56 24.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК. 24 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
Ведомство опубликовало в Telegram-канале видео, где молодой человек, лицо которого скрыто, рассказывает о предложении неких журналистов, подошедших к нему на прогулке.
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По словам юноши, его задержали сотрудники ОМОН, после чего отвезли в ИВС Окрестина, откуда его забрали родители, и затем парень обратился в больницу.
"После того, как я два дня отлежал в больнице, я шел на прогулку. На прогулке ко мне подошли журналисты, спросили, почему я лежу (в больнице - ред.). Я им показал диагноз, у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН", - рассказал на камеру молодой человек.
По его словам, он отказался, назвав это "провокацией и ложью".
"К слову, на момент выписки - через три дня - врачи это не подтвердили", - отмечается в сообщении СК.
Белорусские следователи однако не уточняют, кем были предполагаемые журналисты и какой диагноз действительно поставили молодому человеку.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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