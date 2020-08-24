СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием "журналистов"
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МИНСК. 24 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
Ведомство опубликовало в Telegram-канале видео, где молодой человек, лицо которого скрыто, рассказывает о предложении неких журналистов, подошедших к нему на прогулке.
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По словам юноши, его задержали сотрудники ОМОН, после чего отвезли в ИВС Окрестина, откуда его забрали родители, и затем парень обратился в больницу.
"После того, как я два дня отлежал в больнице, я шел на прогулку. На прогулке ко мне подошли журналисты, спросили, почему я лежу (в больнице - ред.). Я им показал диагноз, у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН", - рассказал на камеру молодой человек.
По его словам, он отказался, назвав это "провокацией и ложью".
"К слову, на момент выписки - через три дня - врачи это не подтвердили", - отмечается в сообщении СК.
Белорусские следователи однако не уточняют, кем были предполагаемые журналисты и какой диагноз действительно поставили молодому человеку.
Ранее СК республики начал проверку информации об изнасилованиях женщин в местах временного содержания.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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