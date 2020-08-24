https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576261954.html

В Минске началась акция сторонников оппозиции

Акция сторонников оппозиции проходит на площади Независимости в Минске, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:46

2020-08-24T20:46

2020-08-24T21:47

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК. 24 авг - РИА Новости</strong>. Акция сторонников оппозиции проходит на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Всего на площади около 300 человек, рассредоточенных по всей ее территории. В основной толпе протестующих стоит группа манифестантов, они устроили "открытый микрофон".Участники акции скандируют лозунги. Периодически толпа, возглавляемая неизвестной сторонницей оппозиции с микрофоном, ходит по площади. На этот раз они собрались не у памятника Ленину, а в самом центре площади.На территории дежурят милиционеры, но в происходящее на данный момент не вмешиваются.Оппозиционных политиков на площади корреспондент не заметил.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В центре Минска включили громкоговорители На площади Независимости в Минске уже людно, передают корреспонденты РИА Новости. Протестующие перемещаются из одного конца площади в другой. Милиция не вмешивается. Власти включают в громкоговорителях песни советских времён, пытаясь заглушить кричалки оппозиции. 2020-08-24T20:46 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире