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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576260131.html
В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих
Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:49
2020-08-24T21:55
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.К 19.00 (совпадает с мск) на площади несколько человек достали бело-красно-белые флаги. К группам людей с ними подходили сотрудники милиции и ОМОНа, двоих людей, отказавшихся убрать флаги, отвели в машину без номеров и задержали. Одного человека, убравшего флаг по просьбе правоохранителей, задерживать не стали.Чуть позже трое милиционеров подошли к молодому человеку с флагом, он отказался его убирать. За несколько минут вокруг милиции и человека с флагом образовалась толпа. Задерживать мужчину не стали.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на площади Независимости людей немного.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
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минск
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На площади Независимости в Минске собирается оппозиция
Около 150 человек всего собралось на Площади независимости в Минске, рассредоточены по площади, но больше всего людей у фонтана, тут "открытый микрофон", пару человек до этого задержали. Дежурят небольшие группы милиционеров и сотрудники в штатском.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих

19:49 24.08.2020 (обновлено: 21:55 24.08.2020)
2173
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
К 19.00 (совпадает с мск) на площади несколько человек достали бело-красно-белые флаги. К группам людей с ними подходили сотрудники милиции и ОМОНа, двоих людей, отказавшихся убрать флаги, отвели в машину без номеров и задержали. Одного человека, убравшего флаг по просьбе правоохранителей, задерживать не стали.
Чуть позже трое милиционеров подошли к молодому человеку с флагом, он отказался его убирать. За несколько минут вокруг милиции и человека с флагом образовалась толпа. Задерживать мужчину не стали.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на площади Независимости людей немного.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
6331039
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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