https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576260131.html

В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих

Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:49

2020-08-24T19:49

2020-08-24T21:55

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.К 19.00 (совпадает с мск) на площади несколько человек достали бело-красно-белые флаги. К группам людей с ними подходили сотрудники милиции и ОМОНа, двоих людей, отказавшихся убрать флаги, отвели в машину без номеров и задержали. Одного человека, убравшего флаг по просьбе правоохранителей, задерживать не стали.Чуть позже трое милиционеров подошли к молодому человеку с флагом, он отказался его убирать. За несколько минут вокруг милиции и человека с флагом образовалась толпа. Задерживать мужчину не стали.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на площади Независимости людей немного.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На площади Независимости в Минске собирается оппозиция Около 150 человек всего собралось на Площади независимости в Минске, рассредоточены по площади, но больше всего людей у фонтана, тут "открытый микрофон", пару человек до этого задержали. Дежурят небольшие группы милиционеров и сотрудники в штатском. 2020-08-24T19:49 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире