https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253806.html

Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков призвал белорусов, которые впечатлены акциями за рубежом в поддержку оппозиции в республике, не опираться на... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:27

2020-08-24T17:27

2020-08-24T17:27

протесты в белоруссии

андрей равков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576225348_0:318:3071:2045_1400x0_80_0_0_93580e7dd448ef01e9bb06dff5c7240d.jpg

<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Госсекретарь Совбеза <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ravkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Равков</a> призвал белорусов, которые впечатлены акциями за рубежом в поддержку оппозиции в республике, не опираться на "импортные эмоции"."Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые "несогласные и протестующие" восхищаются в Telegram-каналах по поводу разнобойного махания флажками в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси", - написал Равков в <a href="https://www.facebook.com/GSSB.BY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он обратил внимание, что "машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

3

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей равков, белоруссия, в мире