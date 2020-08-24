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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253806.html
Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков призвал белорусов, которые впечатлены акциями за рубежом в поддержку оппозиции в республике, не опираться на... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:27
2020-08-24T17:27
протесты в белоруссии
андрей равков
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Госсекретарь Совбеза <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ravkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Равков</a> призвал белорусов, которые впечатлены акциями за рубежом в поддержку оппозиции в республике, не опираться на "импортные эмоции"."Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые "несогласные и протестующие" восхищаются в Telegram-каналах по поводу разнобойного махания флажками в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси", - написал Равков в <a href="https://www.facebook.com/GSSB.BY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он обратил внимание, что "машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
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андрей равков, белоруссия, в мире

Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"

17:27 24.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков призвал белорусов, которые впечатлены акциями за рубежом в поддержку оппозиции в республике, не опираться на "импортные эмоции".
"Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые "несогласные и протестующие" восхищаются в Telegram-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси", - написал Равков в Facebook.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
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Он обратил внимание, что "машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят".

"В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: "Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!" – и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции", - добавил Равков.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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