https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253384.html

Экономист оценил угрозу закрытия бастующих заводов в Белоруссии

Угроза закрытия бастующих заводов в Белоруссии вряд ли реализуется, поскольку даже частичная остановка крупных предприятий больно ударит по экономике страны, к... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:20

2020-08-24T17:20

2020-08-24T17:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Угроза закрытия бастующих заводов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вряд ли реализуется, поскольку даже частичная остановка крупных предприятий больно ударит по экономике страны, к тому же новоиспеченные безработные больше склонны к протестам, поделился мнением с РИА Новости доцент Российского экономического университета имени Плеханова Никита Моисеев.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу. Как сообщил в понедельник РИА Новости помощник министра промышленности Чеслав Шульга, в системе министерства, объединяющей более 220 предприятий, по данным на понедельник, закрытых из-за забастовок нет. Представители целого ряда заводов из числа крупнейших в стране, включая Белорусский металлургический, Минский тракторный и Мозырский нефтеперерабатывающий, также сказали, что у них забастовок нет."Тяжелая и легкая промышленность традиционно являются достаточно продуктоемкими, поэтому при их частичной остановке также пострадают практически все экономические отрасли страны. Более того, люди, которые лишатся работы, будут еще более склонны к протестным действиям и митингам. Таким образом, можно сделать вывод, что закрытие крупных заводов крайне маловероятно и является лишь устрашающим инфоповодом", - заявил Моисеев.Он указал, что даже если заводы закроются на короткий срок, это создаст риск потери бизнес-партнеров."С экономической точки зрения закрытие заводов, даже на короткое время, достаточно больно ударит по хозяйствующей деятельности страны в целом. Заводы рискуют потерять бизнес-партнеров, восстановить доверие которых в текущей ситуации будет непросто. Освободившуюся нишу тут же займут российские и европейские производители продуктов-аналогов", - отметил собеседник агентства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире