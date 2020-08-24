Экономист оценил угрозу закрытия бастующих заводов в Белоруссии
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Угроза закрытия бастующих заводов в Белоруссии вряд ли реализуется, поскольку даже частичная остановка крупных предприятий больно ударит по экономике страны, к тому же новоиспеченные безработные больше склонны к протестам, поделился мнением с РИА Новости доцент Российского экономического университета имени Плеханова Никита Моисеев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу. Как сообщил в понедельник РИА Новости помощник министра промышленности Чеслав Шульга, в системе министерства, объединяющей более 220 предприятий, по данным на понедельник, закрытых из-за забастовок нет. Представители целого ряда заводов из числа крупнейших в стране, включая Белорусский металлургический, Минский тракторный и Мозырский нефтеперерабатывающий, также сказали, что у них забастовок нет.
"Тяжелая и легкая промышленность традиционно являются достаточно продуктоемкими, поэтому при их частичной остановке также пострадают практически все экономические отрасли страны. Более того, люди, которые лишатся работы, будут еще более склонны к протестным действиям и митингам. Таким образом, можно сделать вывод, что закрытие крупных заводов крайне маловероятно и является лишь устрашающим инфоповодом", - заявил Моисеев.
Он указал, что даже если заводы закроются на короткий срок, это создаст риск потери бизнес-партнеров.
"С экономической точки зрения закрытие заводов, даже на короткое время, достаточно больно ударит по хозяйствующей деятельности страны в целом. Заводы рискуют потерять бизнес-партнеров, восстановить доверие которых в текущей ситуации будет непросто. Освободившуюся нишу тут же займут российские и европейские производители продуктов-аналогов", - отметил собеседник агентства.
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