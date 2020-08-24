https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576252400.html
Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Белоруссии и "на внешнем контуре". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:01
2020-08-24T17:01
2020-08-24T20:17
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и "на внешнем контуре". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отмечается, что президенты в ходе беседы уделили особое внимание ситуации на западном направлении.В Кремле, в свою очередь, отметили, что Лукашенко рассказал Путину о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в Белоруссии.Кроме того, президенты обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса Спутник V.Кроме того, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину, предназначенную для профилактики COVID-19, ее назвали "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Валерий Носуля
вова интересуется опытом, из первых рук...
46
Kolia Kolia
Наверное, обсудили несменяемость власти? )))
35
14
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире