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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576252400.html
Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Белоруссии и "на внешнем контуре". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:01
2020-08-24T20:17
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и "на внешнем контуре". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отмечается, что президенты в ходе беседы уделили особое внимание ситуации на западном направлении.В Кремле, в свою очередь, отметили, что Лукашенко рассказал Путину о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в Белоруссии.Кроме того, президенты обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса Спутник V.Кроме того, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину, предназначенную для профилактики COVID-19, ее назвали "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
вова интересуется опытом, из первых рук...
46
Наверное, обсудили несменяемость власти? )))
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россия
белоруссия
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60
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии

17:01 24.08.2020 (обновлено: 20:17 24.08.2020)
23415
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Белоруссии и "на внешнем контуре". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что президенты в ходе беседы уделили особое внимание ситуации на западном направлении.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что Лукашенко рассказал Путину о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в Белоруссии.
Кроме того, президенты обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса Спутник V.
Кроме того, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину, предназначенную для профилактики COVID-19, ее назвали "Спутник V". Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
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Обсудить 14
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
вова интересуется опытом, из первых рук...
24 августа, 18:22
Валерий Носуля
21200023
Наверное, обсудили несменяемость власти? )))
24 августа, 19:04
Kolia Kolia
23011010
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