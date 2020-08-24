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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576249217.html
В Минске назвали инцидент с шарами на границе с Литвой провокацией
МИД Белоруссии в связи с инцидентом с воздушными шарами на государственной границе с Литвой ожидает, что Вильнюс расследует эту "спланированную провокацию",... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:02
2020-08-24T16:09
протесты в белоруссии
мид белоруссии
минск
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> в связи с инцидентом с воздушными шарами на государственной границе с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> ожидает, что <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> расследует эту "спланированную провокацию", заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> также вручил ноту протеста послу <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск). Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, действовали в своем воздушном пространстве."Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем", - заявил Глаз.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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мид белоруссии, минск, литва, в мире

В Минске назвали инцидент с шарами на границе с Литвой провокацией

16:02 24.08.2020 (обновлено: 16:09 24.08.2020)
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Вход в здание МИД Белоруссии в Минске
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Вход в здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии в связи с инцидентом с воздушными шарами на государственной границе с Литвой ожидает, что Вильнюс расследует эту "спланированную провокацию", заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. МИД Литвы также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск). Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, действовали в своем воздушном пространстве.
"Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем", - заявил Глаз.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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