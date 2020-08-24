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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576246859.html
Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжаловал итоги выборов в суде
Кандидат на прошедших президентских выборах в Белоруссии Андрей Дмитриев обжаловал итоги голосования в Верховном суде республики. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:44
2020-08-24T15:44
протесты в белоруссии
анна канопацкая
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат на прошедших президентских выборах в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Дмитриев</a> обжаловал итоги голосования в Верховном суде республики.По закону у суда есть пять дней со дня поступления жалобы, чтобы принять ее.В пятницу юристы баллотировавшейся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> подали в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа недействительными. Ранее кандидат <a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/" target="_blank" data-auto="true">Анна Канопацкая</a> заявила РИА Новости, что обжаловала в Верховном суде республики постановление ЦИК, которым ей было отказано в удовлетворении жалобы по итогам выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
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анна канопацкая, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжаловал итоги выборов в суде

15:44 24.08.2020
919
© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Кандидат на прошедших президентских выборах в Белоруссии Андрей Дмитриев обжаловал итоги голосования в Верховном суде республики.

"Мы подали жалобу на итоги выборов, у суда пять дней на реакцию",- сообщил Дмитриев РИА Новости.

По закону у суда есть пять дней со дня поступления жалобы, чтобы принять ее.
В пятницу юристы баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской подали в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа недействительными. Ранее кандидат Анна Канопацкая заявила РИА Новости, что обжаловала в Верховном суде республики постановление ЦИК, которым ей было отказано в удовлетворении жалобы по итогам выборов.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
12700220
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Протесты в БелоруссииАнна КанопацкаяСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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