Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжаловал итоги выборов в суде
© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Кандидат на прошедших президентских выборах в Белоруссии Андрей Дмитриев обжаловал итоги голосования в Верховном суде республики.
"Мы подали жалобу на итоги выборов, у суда пять дней на реакцию",- сообщил Дмитриев РИА Новости.
По закону у суда есть пять дней со дня поступления жалобы, чтобы принять ее.
В пятницу юристы баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской подали в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа недействительными. Ранее кандидат Анна Канопацкая заявила РИА Новости, что обжаловала в Верховном суде республики постановление ЦИК, которым ей было отказано в удовлетворении жалобы по итогам выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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