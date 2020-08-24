https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576244116.html

Белоруссия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов заявил, что белорусские... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:12

2020-08-24T15:12

2020-08-24T15:59

протесты в белоруссии

ми-24

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Олег Орлов заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, действовали в своем воздушном пространстве.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной, <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> планирует направить <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсу</a> ноту. По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства. В литовском МИД сообщали, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск) пересек литовскую государственную границу в Мядининкае."Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было. Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", - приводятся слова Орлова на сайте министерства обороны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-24, белоруссия, литва, в мире