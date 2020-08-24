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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242742.html
В белорусской оппозиции посетовали на отсутствие контактов с Россией
Координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне", заявил РИА Новости член президиума совета Павел Латушко. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:46
2020-08-24T14:48
протесты в белоруссии
павел латушко
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне", заявил РИА Новости член президиума совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>."Мы готовы к любым возможностям, любого уровня. Но получить эту информацию, а что реально мы предполагаем делать, какие наши взгляды - никто с нами контакта не осуществляет, но при этом дается оценка", - посетовал Латушко.По его мнению, <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "не хватает третьего источника" о белорусской оппозиции - то есть позиции самого КС. "Тогда можно уже говорить о достоверности информации. Никто с нами не контактирует", - заявил Латушко.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием Координационного совета оппозиции ранее возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Можете со мной тут поговорить
35
А о чём с ними разговаривать! Тоже мне революционеры.
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россия
белоруссия
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павел латушко, россия, белоруссия, в мире

В белорусской оппозиции посетовали на отсутствие контактов с Россией

14:46 24.08.2020 (обновлено: 14:48 24.08.2020)
2629
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне", заявил РИА Новости член президиума совета Павел Латушко.
"Мы готовы к любым возможностям, любого уровня. Но получить эту информацию, а что реально мы предполагаем делать, какие наши взгляды - никто с нами контакта не осуществляет, но при этом дается оценка", - посетовал Латушко.
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По его мнению, Российской Федерации "не хватает третьего источника" о белорусской оппозиции - то есть позиции самого КС. "Тогда можно уже говорить о достоверности информации. Никто с нами не контактирует", - заявил Латушко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции ранее возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Обсудить 6
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Можете со мной тут поговорить
24 августа, 14:51
ОСОльга Селина
7270001
А о чём с ними разговаривать! Тоже мне революционеры.
24 августа, 14:53
Владимир Середин
910000
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