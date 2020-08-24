В белорусской оппозиции посетовали на отсутствие контактов с Россией
14:46 24.08.2020 (обновлено: 14:48 24.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне", заявил РИА Новости член президиума совета Павел Латушко.
"Мы готовы к любым возможностям, любого уровня. Но получить эту информацию, а что реально мы предполагаем делать, какие наши взгляды - никто с нами контакта не осуществляет, но при этом дается оценка", - посетовал Латушко.
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По его мнению, Российской Федерации "не хватает третьего источника" о белорусской оппозиции - то есть позиции самого КС. "Тогда можно уже говорить о достоверности информации. Никто с нами не контактирует", - заявил Латушко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции ранее возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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