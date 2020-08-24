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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242413.html
Белорусская оппозиция сочла заявление властей о привлечении армии спорным
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак назвал юридически спорным заявление министра обороны о том, что армия может быть... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:39
2020-08-24T14:39
протесты в белоруссии
министерство обороны белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак назвал юридически спорным заявление министра обороны о том, что армия может быть задействована в ситуации в стране."Это юридически спорное заявление. Есть законодательство, в каких случаях армия может быть использована внутри страны - это вооруженный конфликт. Если есть вооруженный конфликт, тогда можно привлекать армию. Если есть мирная демонстрация, то оснований для того, чтобы армия применялась, нет. Есть внутренние войска, есть милиция - структуры, которые для этого предназначены. Армия не должна заниматься разбирательствами с мирным населением", - заявил Знак журналистам.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Военные взяли под охрану стелу "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны, расположенный рядом.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226224.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200822/vybory-1576101219.html
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РИА Новости
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министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция сочла заявление властей о привлечении армии спорным

14:39 24.08.2020
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак назвал юридически спорным заявление министра обороны о том, что армия может быть задействована в ситуации в стране.
"Это юридически спорное заявление. Есть законодательство, в каких случаях армия может быть использована внутри страны - это вооруженный конфликт. Если есть вооруженный конфликт, тогда можно привлекать армию. Если есть мирная демонстрация, то оснований для того, чтобы армия применялась, нет. Есть внутренние войска, есть милиция - структуры, которые для этого предназначены. Армия не должна заниматься разбирательствами с мирным населением", - заявил Знак журналистам.
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Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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