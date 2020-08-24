Белорусская оппозиция сочла заявление властей о привлечении армии спорным
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак назвал юридически спорным заявление министра обороны о том, что армия может быть задействована в ситуации в стране.
"Это юридически спорное заявление. Есть законодательство, в каких случаях армия может быть использована внутри страны - это вооруженный конфликт. Если есть вооруженный конфликт, тогда можно привлекать армию. Если есть мирная демонстрация, то оснований для того, чтобы армия применялась, нет. Есть внутренние войска, есть милиция - структуры, которые для этого предназначены. Армия не должна заниматься разбирательствами с мирным населением", - заявил Знак журналистам.
Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Военные взяли под охрану стелу "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны, расположенный рядом.
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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