Тихановская выступит в Европарламенте
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном Белоруссии, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую, говорится в пресс-релизе ЕП.
"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", - говорится в релизе.
В свою очередь, председатель комитета Дэвид Макаллистер в Twitter приветствовал участие Тихановской в заседании. "Я рад, что Светлана Тихановская и Хельга Шмид приняли приглашение выступить на заседании нашего комитета", - написал он.
Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Белоруссии. Оно пройдет с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск) в режиме видеоконференции.
Ранее сообщалось, что депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента планируют обсудить также переоценку сотрудничества ЕС с Белоруссией в рамках программы Восточное партнерство.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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