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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242246.html
Тихановская выступит в Европарламенте
Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном Белоруссии, заслушает экс-кандидата на пост... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:34
2020-08-24T14:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
хельга шмид
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заслушает экс-кандидата на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, говорится в пресс-релизе ЕП.В свою очередь, председатель комитета Дэвид Макаллистер в <a href="https://twitter.com/davidmcallister/status/1297850152208740353" target="_blank">Twitter</a> приветствовал участие Тихановской в заседании. "Я рад, что Светлана Тихановская и <a href="http://ria.ru/person_KHelga_SHmid/" target="_blank" data-auto="true">Хельга Шмид</a> приняли приглашение выступить на заседании нашего комитета", - написал он.Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Белоруссии. Оно пройдет с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск) в режиме видеоконференции.Ранее сообщалось, что депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента планируют обсудить также переоценку сотрудничества ЕС с Белоруссией в рамках программы Восточное партнерство.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/tikhanovskaya--1576236077.html
Ещё одна Грета Тумберг. Два слова связать не может, но антироссийски настроенными единомышленниками будет обласкана. В европарламенте большинство агенты США.
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Анекдот :) Хоть пару слов то свяжет :)))
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, хельга шмид, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская выступит в Европарламенте

14:34 24.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном Белоруссии, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую, говорится в пресс-релизе ЕП.

"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", - говорится в релизе.

В свою очередь, председатель комитета Дэвид Макаллистер в Twitter приветствовал участие Тихановской в заседании. "Я рад, что Светлана Тихановская и Хельга Шмид приняли приглашение выступить на заседании нашего комитета", - написал он.
Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Белоруссии. Оно пройдет с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск) в режиме видеоконференции.
Ранее сообщалось, что депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента планируют обсудить также переоценку сотрудничества ЕС с Белоруссией в рамках программы Восточное партнерство.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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1670211299
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяХельга ШмидАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ещё одна Грета Тумберг. Два слова связать не может, но антироссийски настроенными единомышленниками будет обласкана. В европарламенте большинство агенты США.
24 августа, 14:39
Сергей Классен
4620012
Анекдот :) Хоть пару слов то свяжет :)))
24 августа, 14:36
ASAlex Smolov
3840012
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