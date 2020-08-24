https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242246.html

Тихановская выступит в Европарламенте

Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном Белоруссии, заслушает экс-кандидата на пост... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:34

2020-08-24T14:34

2020-08-24T14:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

хельга шмид

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заслушает экс-кандидата на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, говорится в пресс-релизе ЕП.В свою очередь, председатель комитета Дэвид Макаллистер в <a href="https://twitter.com/davidmcallister/status/1297850152208740353" target="_blank">Twitter</a> приветствовал участие Тихановской в заседании. "Я рад, что Светлана Тихановская и <a href="http://ria.ru/person_KHelga_SHmid/" target="_blank" data-auto="true">Хельга Шмид</a> приняли приглашение выступить на заседании нашего комитета", - написал он.Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Белоруссии. Оно пройдет с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск) в режиме видеоконференции.Ранее сообщалось, что депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента планируют обсудить также переоценку сотрудничества ЕС с Белоруссией в рамках программы Восточное партнерство.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/tikhanovskaya--1576236077.html

Сергей Классен Ещё одна Грета Тумберг. Два слова связать не может, но антироссийски настроенными единомышленниками будет обласкана. В европарламенте большинство агенты США. 51

Alex Smolov Анекдот :) Хоть пару слов то свяжет :))) 45

23

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, хельга шмид, александр лукашенко, белоруссия, в мире