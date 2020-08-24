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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576235293.html
Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил немецким коллегой Хайком Маасом протесты в Белоруссии, они выступают за национальный диалог для выхода из... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:45
2020-08-24T12:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий кулеба
хайко маас
александр лукашенко
германия
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Глава МИД Украины <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что обсудил немецким коллегой <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайком Маасом</a> протесты в Белоруссии, они выступают за национальный диалог для выхода из ситуации.Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник прибыл с рабочим визитом на Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576228054.html
а какое отношение и тот и другой имеют к Белоруссии? И уж не укробандеровцу кого-то осуждать. Это после ОДЕССЫ-то?!!!
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2
германия
белоруссия
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светлана тихановская, дмитрий кулеба, хайко маас, александр лукашенко, германия, белоруссия, украина, в мире

Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии

12:45 24.08.2020 (обновлено: 12:46 24.08.2020)
1491
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил немецким коллегой Хайком Маасом протесты в Белоруссии, они выступают за национальный диалог для выхода из ситуации.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник прибыл с рабочим визитом на Украину.

"Не могли мы, безусловно, не обменяться сегодня мыслями относительно ситуации в Белоруссии, я рад, что наши с Хайко (Маасом – ред.) позиции абсолютно совпадают – мы заинтересованы в стабильной, демократической и независимой Белоруссии. Мы решительно осуждаем насилие, которое произошло в Белоруссии относительно протестующих, и верим, что именно национальный диалог покажет путь выхода из этой кризисной ситуации", - заявил Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой МИД ФРГ. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДмитрий КулебаХайко МаасАлександр ЛукашенкоГерманияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
а какое отношение и тот и другой имеют к Белоруссии? И уж не укробандеровцу кого-то осуждать. Это после ОДЕССЫ-то?!!!
24 августа, 12:48
О Ольга Занкова
2900000
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