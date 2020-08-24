Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии
12:45 24.08.2020 (обновлено: 12:46 24.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил немецким коллегой Хайком Маасом протесты в Белоруссии, они выступают за национальный диалог для выхода из ситуации.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник прибыл с рабочим визитом на Украину.
"Не могли мы, безусловно, не обменяться сегодня мыслями относительно ситуации в Белоруссии, я рад, что наши с Хайко (Маасом – ред.) позиции абсолютно совпадают – мы заинтересованы в стабильной, демократической и независимой Белоруссии. Мы решительно осуждаем насилие, которое произошло в Белоруссии относительно протестующих, и верим, что именно национальный диалог покажет путь выхода из этой кризисной ситуации", - заявил Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой МИД ФРГ. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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