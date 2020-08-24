https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576235293.html

Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил немецким коллегой Хайком Маасом протесты в Белоруссии, они выступают за национальный диалог для выхода из... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:45

2020-08-24T12:45

2020-08-24T12:46

протесты в белоруссии

светлана тихановская

дмитрий кулеба

хайко маас

александр лукашенко

германия

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576206521_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_49d142674702053f2f1894feeb5c760a.jpg

<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Глава МИД Украины <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что обсудил немецким коллегой <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайком Маасом</a> протесты в Белоруссии, они выступают за национальный диалог для выхода из ситуации.Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник прибыл с рабочим визитом на Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576228054.html

Ольга Занкова а какое отношение и тот и другой имеют к Белоруссии? И уж не укробандеровцу кого-то осуждать. Это после ОДЕССЫ-то?!!! 29

2

германия

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, дмитрий кулеба, хайко маас, александр лукашенко, германия, белоруссия, украина, в мире