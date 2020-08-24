https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226461.html
МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
МВД Белоруссии сообщило, что за сутки составило 79 протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:17
2020-08-24T11:17
2020-08-24T11:17
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
гродно
минск
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости. </strong>МВД Белоруссии сообщило, что за сутки составило 79 протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о массовых мероприятиях."Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении МВД Белоруссии в <a href="https://t.me/pressmvd/1956" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В Минске в воскресенье проходила многотысячная протестная акция, ее участники требовали назначения новых выборов президента. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции президента Белоруссии – Дворцу Независимости, но дорогу ей преградили силовики со спецтехникой. Через некоторое время участники несанкционированной акции начали расходиться. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в ходе акции задержаний не было.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> оценило число участников воскресной акции оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> примерно в 20 тысяч человек, в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> – не более 3 тысяч."В Минске и других областных центрах с 12.00 (совпадает с мск) собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно - не более 3 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского МВД.Как отметили в МВД, после сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. "В столице основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск – город-герой". На пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова количество участников не превысило 15 тысяч", - заявили в пресс-службе.МВД Белоруссии также напомнило об ответственности за несанкционированные митинги и призвало не поддаваться на провокации."Некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности. В частности, санкция статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) – лишение свободы на срок до пятнадцати лет. МВД призывает граждан не поддаваться на провокации!" - говорится в сообщении МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576212945.html
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
sizif8
Граждане протестующие! Тщательно рассчитывайте и экономьте ваши силы. Ведь в случае победы вам предстоит нешуточная конкурентная война с братским украинским народом за право мыть европейские унитазы.
23
Александр Невский
Это реальные цифры. Фейки nexta о 200 тыс. уже все кому не лень разоблачили. Польская шарага зашкварилась по полной
16
12
гродно
минск
белоруссия
брест
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, гродно, минск, белоруссия, брест, в мире
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что за сутки составило 79 протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
"Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении МВД Белоруссии в Telegram-канале
.
В Минске в воскресенье проходила многотысячная протестная акция, ее участники требовали назначения новых выборов президента. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции президента Белоруссии – Дворцу Независимости, но дорогу ей преградили силовики со спецтехникой. Через некоторое время участники несанкционированной акции начали расходиться. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в ходе акции задержаний не было.
МВД Белоруссии
оценило число участников воскресной акции оппозиции в Минске
примерно в 20 тысяч человек, в Бресте
и Гродно
– не более 3 тысяч.
"В Минске и других областных центрах с 12.00 (совпадает с мск) собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно - не более 3 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского МВД.
Как отметили в МВД, после сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. "В столице основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск – город-герой". На пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова количество участников не превысило 15 тысяч", - заявили в пресс-службе.
МВД Белоруссии также напомнило об ответственности за несанкционированные митинги и призвало не поддаваться на провокации.
"Некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности. В частности, санкция статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) – лишение свободы на срок до пятнадцати лет. МВД призывает граждан не поддаваться на провокации!" - говорится в сообщении МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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