https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226224.html

Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой

Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:13

2020-08-24T11:13

2020-08-24T12:00

министерство обороны белоруссии

ми-24

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости. </strong>Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны</a> республики в своем <a href="https://t.me/modmilby">Telegram-канале.</a>Вечером 23 августа дежурные силы белорусских ВВС и подразделения ПВО пресекли "провокацию" в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 полет воздушных шаров пресекли без применения оружия. Информацию об инциденте направили в МИД "для подготовки ноты литовской стороне".Ранее Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576166741.html

https://ria.ru/20200816/1575860359.html

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белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, ми-24, белоруссия, литва, в мире