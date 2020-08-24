Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226224.html
Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:13
2020-08-24T12:00
министерство обороны белоруссии
ми-24
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/17462/51/174625159_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_0ee15bdf7bd3a5a9207bf1b83b3e8814.jpg
<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости. </strong>Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны</a> республики в своем <a href="https://t.me/modmilby">Telegram-канале.</a>Вечером 23 августа дежурные силы белорусских ВВС и подразделения ПВО пресекли "провокацию" в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 полет воздушных шаров пресекли без применения оружия. Информацию об инциденте направили в МИД "для подготовки ноты литовской стороне".Ранее Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576166741.html
https://ria.ru/20200816/1575860359.html
Сбивать!
65
Фашики.
23
7
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/17462/51/174625159_114:0:1934:1365_1400x0_80_0_0_3c6b420c02877dfde27f20a8a8ed9de2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, ми-24, белоруссия, литва, в мире

Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой

11:13 24.08.2020 (обновлено: 12:00 24.08.2020)
12284
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкКомплекс радиолокационного дозора и наведения
Комплекс радиолокационного дозора и наведения
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Комплекс радиолокационного дозора и наведения. Архивное фото
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.
Вечером 23 августа дежурные силы белорусских ВВС и подразделения ПВО пресекли "провокацию" в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, уточнили в ведомстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
22 августа, 18:00Протесты в Белоруссии
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 полет воздушных шаров пресекли без применения оружия. Информацию об инциденте направили в МИД "для подготовки ноты литовской стороне".
Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.
Флаг НАТО
16 августа, 17:16
В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
1104649267
Обсудить 7
Министерство обороны БелоруссииМи-24БелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Сбивать!
24 августа, 11:17
Егор Панкратов
5640004
Фашики.
24 августа, 11:16
nakιs Kamakιs
2000003
Рекомендуем
Полицейские у здания посольства России в Вене
Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Участники акции протеста в Минске
МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
Здание посольства России в Вене
Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Блогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
Кадры ликвидации канала вербовки боевиков ИГ*. Видео ФСБ
ФСБ ликвидировала канал вербовки террористов
Кадр из фильма Три толстяка 1966 год
Умер актер из фильма "Три толстяка"
Пассажирский самолет в небе
Правительство опровергло новые данные о международных перелетах
Мужчина со смартфоном
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Вид на Ялту
В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
11:15Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
11:13Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Лента новостейМолния