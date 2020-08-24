https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576255205.html
Кипрские авиакомпании могут возобновить рейсы в Россию с сентября
Кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:52
2020-08-24T17:52
2020-08-24T17:52
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<strong>АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами <a href="http://ria.ru/location_Larnaca_District/" target="_blank" data-auto="true">Ларнаки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Paphos/" target="_blank" data-auto="true">Пафоса</a>."Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в/из России с сентября. Но это должно быть подтверждено. Все меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. И авиакомпании меняют планы. Через неделю станет понятно, как идут дела", - сказал представитель компании.Поток туристов из России был один из самых больших на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a>, расходы российских туристов были одними из самых высоких.Сейчас Россия находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти диагностический тест на COVID-19 по прибытии на Кипр или привезти с собой отрицательный результат теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Но эти люди должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. В случае улучшения эпидемиологической ситуации Россия может быть переведена в первую или вторую категорию стран.В понедельник появились публикации, что вскоре может быть снят запрет на полеты из России в ряд стран, и что Кипр будет включен в программу полетов авиакомпаний. Кипрские СМИ сообщили, что с начала сентября возможно возобновление полетов из Ларнаки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, Минеральные Воды, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>.
https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576249942.html
https://ria.ru/20200824/1576222442.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, ларнака (район), кипр, пафос, в мире