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Кипрские авиакомпании могут возобновить рейсы в Россию с сентября
Кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:52
2020-08-24T17:52
новости - туризм
россия
ларнака (район)
кипр
пафос
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<strong>АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами <a href="http://ria.ru/location_Larnaca_District/" target="_blank" data-auto="true">Ларнаки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Paphos/" target="_blank" data-auto="true">Пафоса</a>."Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в/из России с сентября. Но это должно быть подтверждено. Все меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. И авиакомпании меняют планы. Через неделю станет понятно, как идут дела", - сказал представитель компании.Поток туристов из России был один из самых больших на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a>, расходы российских туристов были одними из самых высоких.Сейчас Россия находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти диагностический тест на COVID-19 по прибытии на Кипр или привезти с собой отрицательный результат теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Но эти люди должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. В случае улучшения эпидемиологической ситуации Россия может быть переведена в первую или вторую категорию стран.В понедельник появились публикации, что вскоре может быть снят запрет на полеты из России в ряд стран, и что Кипр будет включен в программу полетов авиакомпаний. Кипрские СМИ сообщили, что с начала сентября возможно возобновление полетов из Ларнаки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, Минеральные Воды, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>.
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ларнака (район)
кипр
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новости - туризм, россия, ларнака (район), кипр, пафос, в мире

Кипрские авиакомпании могут возобновить рейсы в Россию с сентября

17:52 24.08.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости. Кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами Ларнаки и Пафоса.
"Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в/из России с сентября. Но это должно быть подтверждено. Все меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. И авиакомпании меняют планы. Через неделю станет понятно, как идут дела", - сказал представитель компании.
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Поток туристов из России был один из самых больших на Кипре, расходы российских туристов были одними из самых высоких.
Сейчас Россия находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти диагностический тест на COVID-19 по прибытии на Кипр или привезти с собой отрицательный результат теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Но эти люди должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. В случае улучшения эпидемиологической ситуации Россия может быть переведена в первую или вторую категорию стран.
В понедельник появились публикации, что вскоре может быть снят запрет на полеты из России в ряд стран, и что Кипр будет включен в программу полетов авиакомпаний. Кипрские СМИ сообщили, что с начала сентября возможно возобновление полетов из Ларнаки в Москву, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург.
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