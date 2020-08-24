https://ria.ru/20200824/armiya-1576238410.html

ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году

Модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34М будет поставляться в ВКС РФ с 2021 года, сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:42

2020-08-24T13:42

2020-08-24T14:18

новое оружие россии

россия

форум "армия — 2020"

воздушно-космические силы россии

су-34

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Модернизированный истребитель-бомбардировщик <a href="http://ria.ru/product_Su_34/" target="_blank" data-auto="true">Су-34М</a> будет поставляться в <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> РФ с 2021 года, сообщил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a>."Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>".По его словам, сейчас на вооружении ВКС стоит более 100 Су-34.

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", воздушно-космические силы россии, су-34, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность