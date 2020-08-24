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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/armiya-1576238410.html
ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году
Модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34М будет поставляться в ВКС РФ с 2021 года, сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:42
2020-08-24T14:18
новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
воздушно-космические силы россии
су-34
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Модернизированный истребитель-бомбардировщик <a href="http://ria.ru/product_Su_34/" target="_blank" data-auto="true">Су-34М</a> будет поставляться в <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> РФ с 2021 года, сообщил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a>."Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>".По его словам, сейчас на вооружении ВКС стоит более 100 Су-34.
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
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россия, форум "армия — 2020", воздушно-космические силы россии, су-34, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность

ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году

13:42 24.08.2020 (обновлено: 14:18 24.08.2020)
1673
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34М будет поставляться в ВКС РФ с 2021 года, сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
"Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Звезда".
По его словам, сейчас на вооружении ВКС стоит более 100 Су-34.
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Новое оружие РоссииРоссияФорум "Армия — 2020"Воздушно-космические силы РоссииСу-34Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьБезопасность
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