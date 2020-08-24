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В России предложили в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя
Минпромторг РФ предлагает установить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя на уровне 1 тысячи рублей в месяц, - сумма за... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:33
2020-08-24T15:33
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алкоголь
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ предлагает установить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя на уровне 1 тысячи рублей в месяц, - сумма за год будет в 5 раз меньше действующей пошлины. Проект соответствующего закона опубликован на портале проектов правовых актов.Согласно Налоговому кодексу, сейчас госпошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии. До 2015 года пошлина составляла 40 тысяч рублей.Минпромторг предлагает внести изменения в кодекс, установив размер госпошлины в 1 тысячу рублей за каждый месяц срока действия лицензии. Таким образом, пошлина за год действия лицензии составит 12 тысяч рублей - в 5,4 раза меньше текущей величины. В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2021 года.В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас размер госпошлины не зависит от количества помещений, имеющихся у торговой организации. "Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", - указывает Минпромторг.По мнению министерства, увеличенный с 2015 года размер пошлины оказался неподъемным для многих предприятий малого и среднего бизнеса, и часть из них была вынуждена прекратить деятельность либо отказаться от лицензии. Все это приводит к росту теневой торговли спиртным и уменьшению бюджетных поступлений. "Таким образом, для выхода из сложившейся ситуации представляется целесообразным снижение размера государственной пошлины", - добавляется в записке.Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в краткосрочном периоде снижение размера госпошлины за лицензии на продажу алкоголя может привести к выпадению доходов консолидированного бюджета субъектов РФ. "В среднесрочной перспективе восстановление объема легального рынка как минимум на 10%, а также рост собираемости налоговых платежей и акцизных сборов компенсирует разрыв в доходах", - говорится в документе.По оценке министерства, сейчас на одну лицензию на розничную продажу алкоголя в среднем приходится 3,5 объекта. При действующем размере пошлины доходы бюджетов регионов оцениваются в 4,3 миллиарда рублей в год. Если на одну лицензию будет приходиться один-два объекта при пошлине в 1 тысячу рублей в месяц, выпадение доходов субъектов РФ составит 1,5-2,7 миллиарда рублей в год.При этом в случае роста объема продаж легального алкоголя даже на 1% акцизные сборы увеличатся на 4 миллиарда рублей, из которых 80% - 3,2 миллиарда - будут направлены в региональные бюджеты.Законопроект подготовлен одним пакетом с другим проектом, текст которого был опубликован в феврале. Тогда Минпромторг предложил внести в закон о госрегулировании производства и оборота изменения, согласно которым компании смогут получать лицензии на продажу алкоголя на каждый отдельный магазин, точку общественного питания или на несколько объектов. В случае принятия он также вступит в силу с 2021 года.
https://ria.ru/20200724/1574833669.html
https://ria.ru/20200811/1575644692.html
https://ria.ru/20200707/1573984093.html
А какова цель данного изменения ? Чтобы больше пили алкоголя ? Ну-ну....
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алкоголь, экономика

В России предложили в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

15:33 24.08.2020
2095
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ России предложили ограничить продажу алкоголя на время эпидемии
В России предложили ограничить продажу алкоголя на время эпидемии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя на уровне 1 тысячи рублей в месяц, - сумма за год будет в 5 раз меньше действующей пошлины. Проект соответствующего закона опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно Налоговому кодексу, сейчас госпошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии. До 2015 года пошлина составляла 40 тысяч рублей.
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Минпромторг предлагает внести изменения в кодекс, установив размер госпошлины в 1 тысячу рублей за каждый месяц срока действия лицензии. Таким образом, пошлина за год действия лицензии составит 12 тысяч рублей - в 5,4 раза меньше текущей величины. В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас размер госпошлины не зависит от количества помещений, имеющихся у торговой организации. "Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", - указывает Минпромторг.
По мнению министерства, увеличенный с 2015 года размер пошлины оказался неподъемным для многих предприятий малого и среднего бизнеса, и часть из них была вынуждена прекратить деятельность либо отказаться от лицензии. Все это приводит к росту теневой торговли спиртным и уменьшению бюджетных поступлений. "Таким образом, для выхода из сложившейся ситуации представляется целесообразным снижение размера государственной пошлины", - добавляется в записке.
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Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в краткосрочном периоде снижение размера госпошлины за лицензии на продажу алкоголя может привести к выпадению доходов консолидированного бюджета субъектов РФ. "В среднесрочной перспективе восстановление объема легального рынка как минимум на 10%, а также рост собираемости налоговых платежей и акцизных сборов компенсирует разрыв в доходах", - говорится в документе.
По оценке министерства, сейчас на одну лицензию на розничную продажу алкоголя в среднем приходится 3,5 объекта. При действующем размере пошлины доходы бюджетов регионов оцениваются в 4,3 миллиарда рублей в год. Если на одну лицензию будет приходиться один-два объекта при пошлине в 1 тысячу рублей в месяц, выпадение доходов субъектов РФ составит 1,5-2,7 миллиарда рублей в год.
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При этом в случае роста объема продаж легального алкоголя даже на 1% акцизные сборы увеличатся на 4 миллиарда рублей, из которых 80% - 3,2 миллиарда - будут направлены в региональные бюджеты.
Законопроект подготовлен одним пакетом с другим проектом, текст которого был опубликован в феврале. Тогда Минпромторг предложил внести в закон о госрегулировании производства и оборота изменения, согласно которым компании смогут получать лицензии на продажу алкоголя на каждый отдельный магазин, точку общественного питания или на несколько объектов. В случае принятия он также вступит в силу с 2021 года.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АлкогольЭкономика
Популярные комментарии
А какова цель данного изменения ? Чтобы больше пили алкоголя ? Ну-ну....
24 августа, 15:38
GlAV 407
910002
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