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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/aleksievich-1576256025.html
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:20
2020-08-24T19:14
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Лауреата Нобелевской премии по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank">Светлану Алексиевич</a> вызвали в среду в Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.Алексиевич входит в президиум КС. В понедельник другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова, сообщила, что Алексиевич пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь."Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 (совпадает с мск) в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.В пресс-службе также добавили, что Алексиевич планирует идти.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Ужас, ужас. Это же нобелеизбранная. Она выше закона. Кроме того ей 72 года и сразу оппозиция должна заявить, что ее здоровье только протестовать позволяет, а как сидеть - слабое
113
Интересно, хватит у Лукашенко духу задержать её?
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белоруссия
РИА Новости
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светлана алексиевич, белоруссия, в мире

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

18:20 24.08.2020 (обновлено: 19:14 24.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.
Алексиевич входит в президиум КС. В понедельник другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова, сообщила, что Алексиевич пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь.
"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 (совпадает с мск) в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе также добавили, что Алексиевич планирует идти.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
20 августа, 08:00
Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана АлексиевичБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ужас, ужас. Это же нобелеизбранная. Она выше закона. Кроме того ей 72 года и сразу оппозиция должна заявить, что ее здоровье только протестовать позволяет, а как сидеть - слабое
24 августа, 18:25
ДКДмитрий Крылов
73290029
Интересно, хватит у Лукашенко духу задержать её?
24 августа, 18:23
Сандор К
3953036
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