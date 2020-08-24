https://ria.ru/20200824/aleksievich-1576256025.html

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:20

2020-08-24T18:20

2020-08-24T19:14

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149698/54/1496985481_0:204:2718:1733_1400x0_80_0_0_85ab8f38953b924f501597e281f72ed5.jpg

<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Лауреата Нобелевской премии по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank">Светлану Алексиевич</a> вызвали в среду в Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.Алексиевич входит в президиум КС. В понедельник другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова, сообщила, что Алексиевич пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь."Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 (совпадает с мск) в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.В пресс-службе также добавили, что Алексиевич планирует идти.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Дмитрий Крылов Ужас, ужас. Это же нобелеизбранная. Она выше закона. Кроме того ей 72 года и сразу оппозиция должна заявить, что ее здоровье только протестовать позволяет, а как сидеть - слабое 113

Сандор К Интересно, хватит у Лукашенко духу задержать её? 56

32

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, белоруссия, в мире