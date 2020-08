https://ria.ru/20200824/albom-1576087603.html

The Killers выпустили шестой студийный альбом

У американской инди-рок группы The Killers вышел шестой студийный альбом под названием “Imploding the Mirage”. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T02:26

2020-08-24T02:26

2020-08-24T02:26

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528981_0:0:960:540_1400x0_80_0_0_afc54e8f20c63e2bda3d5d65a6e16c7e.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> У американской инди-рок группы The Killers вышел шестой студийный альбом под названием “Imploding the Mirage”.Изначально предполагалось, что он выйдет 29 мая, но затем дату релиза <a href="https://pitchfork.com/news/the-killers-delay-album-share-new-song-fire-in-bone-listen/" target="_blank">перенесли</a> из-за необходимости "доработать" пластинку. В итоге в нее вошли 10 треков. Отдельные синглы The Killers уже выпускали, в частности: <a href="https://ria.ru/20200426/1570528098.html" target="_blank">"Fire in bone"</a> и <a href="https://ria.ru/20200618/1573050129.html" target="_blank">"My soul’s warning”</a>. В записи некоторых композиций принимали участие Линдси Бакингем из Fleetwood Mac и Адам Грундусиэль из The War on Drugs. Предыдущий альбом группы “Wonderful wonderful” выходил в 2017 году, а дебютный “Hot fuss” появился в 2004 году.Уже известно, что The Killers выступят на <a href="https://park.live/" target="_blank">фестивале</a> Park Live в Москве 17 июля 2021 года.

https://ria.ru/20200719/1574514012.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес