https://ria.ru/20200824/1576229958.html

Онлайн-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда

31 августа в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА о прогнозе погоды на 1 сентября.

2020-08-24T11:54

2020-08-24T11:54

2020-08-24T11:54

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=UqW_pCrPS9Kd5R4A2FZuf-amuUUL_7Say77_WQDdxIkwKM-HCkjYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200831%2f952873670.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Брать ли с собой зонтики? Когда ждать традиционного бабьего лета? Будут ли в ближайшие недели температурные рекорды? Также во время мероприятия будет дан агропрогноз.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы