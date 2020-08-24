Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/1576229958.html
Онлайн-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда
31 августа в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА о прогнозе погоды на 1 сентября.
2020-08-24T11:54
2020-08-24T11:54
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1576229958.jpg?1598259246
<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=UqW_pCrPS9Kd5R4A2FZuf-amuUUL_7Say77_WQDdxIkwKM-HCkjYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200831%2f952873670.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Брать ли с собой зонтики? Когда ждать традиционного бабьего лета? Будут ли в ближайшие недели температурные рекорды? Также во время мероприятия будет дан агропрогноз.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда

11:54 24.08.2020
1
31 августа в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА о прогнозе погоды на 1 сентября.
Задать вопрос

Брать ли с собой зонтики? Когда ждать традиционного бабьего лета? Будут ли в ближайшие недели температурные рекорды? Также во время мероприятия будет дан агропрогноз.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках
Комплекс радиолокационного дозора и наведения
Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы. 21 августа 2020
Обвиняемый в мошенничестве депутат Мосгордумы Шереметьев не признал вину
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске
В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
LIVE: Koktebel Jazz Party. День второй
Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Частный самолет, перевозящий блогера Алексея Навального, в аэропорту Омске
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ
Диета Ляйсан Утяшевой напугала поклонников
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии
Сейм Польши в Варшаве
В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов приехал в суд в футболке с экстремистским лозунгом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде
Адвокат прокомментировал слова Пашаева о его статусе в деле Ефремова
Наручники
Задержанный в Белоруссии мужчина оказался в розыске в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
11:15Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
11:13Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
10:59В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии
Лента новостейМолния