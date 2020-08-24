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Без криков и споров: как справиться с детской аутоагрессией
Нередко родители сталкиваются с ситуацией, когда дети пытаются нанести себе физические травмы. Такое поведение называют аутоагрессией, его могут вызвать... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T08:10
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общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Нередко родители сталкиваются с ситуацией, когда дети пытаются нанести себе физические травмы. Такое поведение называют аутоагрессией, его могут вызвать различные факторы, и очевидно, что мамы и папы должны постараться помочь ребенку. Психолог семейного центра "Западное Дегунино" Александра Морозова дала несколько <u><a href="https://dszn.ru/press-center/news/4177" target="_blank">советов</a></u>, как быть в такой непростой ситуации.Эксперт назвала самые частые проявления аутоагрессии: ребенок себя бьет, вырывает волосы, царапает и щиплет себя, бьется головой о твердые предметы и даже наносит раны. При этом психолог уточняет, что своим поведением он не старается привлечь внимание родителей."Детская аутоагрессия — это причинение физического вреда самому себе. Причина такого поведения, как правило, дезадаптация к социальному окружению. Детская психика еще не сформирована и неустойчива, а ребята, застенчивые, эмоционально восприимчивые к окружающим событиям (ссоры родителей, личные неудачи, за которыми следует наказание), не могут справиться с негативом и агрессией извне", – говорит Морозова.Причина может быть в семейных конфликтах, необъективных наказаниях, завышенных ожиданиях или в неумении выразить эмоции."Многие привыкли, что за каждую провинность ребенка шлепают по попе или бьют по рукам. Таким образом малыш вымещает злость на себе, подражая родителям", – комментирует психолог.Она рекомендует обратить внимание на климат в семье, то есть стараться избегать ссор и громких конфликтов. Для этого в некоторых случаях стоит обратиться за консультацией к психологу. Также нужно пересмотреть стиль воспитания – найти подход к ребенку. Для детей и родителей важно научиться выражать эмоции.<strong>"</strong>В некоторых семьях выражение негатива — запретная тема. Например, малышу не разрешается топать ножками, если он рассержен. Позвольте ему излить свой гнев, так он правильным образом выпустит весь свой негатив. Попробуйте вместе с ним с помощью творчества научиться проявлять эмоции", – рассказывает эксперт. Помочь с этим могут специалисты, они разработали специальные занятия. Также важно разграничить разрешения и запреты, то есть родители должны придерживаться одинаковой позиции о том, что ребенку можно, а что нельзя делать. Так малышу будет понятно, как себя вести. Морозова напоминает, что решить проблемы с аутоагрессией детей и другие семейные конфликты могут помочь в <u><a href="https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/" target="_blank">Московском семейном центре</a></u>, где профессиональные психологи окажут своевременную помощь.
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РИА Новости
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хорошие новости, общество

Без криков и споров: как справиться с детской аутоагрессией

08:00 24.08.2020 (обновлено: 08:10 24.08.2020)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевЖенщина с ребенком у фонтана
Женщина с ребенком у фонтана
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нередко родители сталкиваются с ситуацией, когда дети пытаются нанести себе физические травмы. Такое поведение называют аутоагрессией, его могут вызвать различные факторы, и очевидно, что мамы и папы должны постараться помочь ребенку. Психолог семейного центра "Западное Дегунино" Александра Морозова дала несколько советов, как быть в такой непростой ситуации.
Эксперт назвала самые частые проявления аутоагрессии: ребенок себя бьет, вырывает волосы, царапает и щиплет себя, бьется головой о твердые предметы и даже наносит раны. При этом психолог уточняет, что своим поведением он не старается привлечь внимание родителей.
"Детская аутоагрессия — это причинение физического вреда самому себе. Причина такого поведения, как правило, дезадаптация к социальному окружению. Детская психика еще не сформирована и неустойчива, а ребята, застенчивые, эмоционально восприимчивые к окружающим событиям (ссоры родителей, личные неудачи, за которыми следует наказание), не могут справиться с негативом и агрессией извне", – говорит Морозова.
Причина может быть в семейных конфликтах, необъективных наказаниях, завышенных ожиданиях или в неумении выразить эмоции.
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"Многие привыкли, что за каждую провинность ребенка шлепают по попе или бьют по рукам. Таким образом малыш вымещает злость на себе, подражая родителям", – комментирует психолог.
Она рекомендует обратить внимание на климат в семье, то есть стараться избегать ссор и громких конфликтов. Для этого в некоторых случаях стоит обратиться за консультацией к психологу. Также нужно пересмотреть стиль воспитания – найти подход к ребенку. Для детей и родителей важно научиться выражать эмоции.
"В некоторых семьях выражение негатива — запретная тема. Например, малышу не разрешается топать ножками, если он рассержен. Позвольте ему излить свой гнев, так он правильным образом выпустит весь свой негатив. Попробуйте вместе с ним с помощью творчества научиться проявлять эмоции", – рассказывает эксперт. Помочь с этим могут специалисты, они разработали специальные занятия.
Также важно разграничить разрешения и запреты, то есть родители должны придерживаться одинаковой позиции о том, что ребенку можно, а что нельзя делать. Так малышу будет понятно, как себя вести. Морозова напоминает, что решить проблемы с аутоагрессией детей и другие семейные конфликты могут помочь в Московском семейном центре, где профессиональные психологи окажут своевременную помощь.
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