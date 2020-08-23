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"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
Адвокат Сергей Жорин заявил в интервью "Пятому каналу", что искать логику в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова не стоит. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T01:55
2020-08-23T01:55
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
сергей жорин
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> заявил в интервью "<a href="https://www.5-tv.ru/news/309124/sergej-zorin-prokommentiroval-nam-otkaz-efremova-otuslug-advokata-pasaeva/" target="_blank">Пятому каналу</a>", что искать логику в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не стоит. Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг своего адвоката <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльмана Пашаева</a>, заявив, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг адвоката артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.Жорин заявил, что в судебной практике крайне редко клиенты после отказа от адвоката позволяют ему оставаться консультантом."Если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и пользуются услугами другого адвоката. Наверно, нет смысла отказываться от адвоката, но, тем не менее, прислушиваться к его советам", — отметил он.По словам юриста, лично он уже давно не ищет каких-то логических объяснений тем или иным действиям сторон процесса. При этом Жорин добавил, что характеризовать поведение и стратегию участвующих в процессе адвокатов не может в силу этики.Смертельное ДТП в центре МосквыРезонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200822/efremov-1576119931.html
https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, сергей жорин, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева

01:55 23.08.2020
800
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЭльман Пашаев и Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин заявил в интервью "Пятому каналу", что искать логику в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова не стоит.
Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, заявив, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг адвоката артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
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Жорин заявил, что в судебной практике крайне редко клиенты после отказа от адвоката позволяют ему оставаться консультантом.
"Если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и пользуются услугами другого адвоката. Наверно, нет смысла отказываться от адвоката, но, тем не менее, прислушиваться к его советам", — отметил он.
По словам юриста, лично он уже давно не ищет каких-то логических объяснений тем или иным действиям сторон процесса. При этом Жорин добавил, что характеризовать поведение и стратегию участвующих в процессе адвокатов не может в силу этики.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияСергей ЖоринАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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