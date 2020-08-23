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Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
Полицейские в штате Луизиана застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, передаёт... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T00:01
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джордж флойд
луизиана
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a> застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, передаёт телеканал <a href="https://abc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>.Стрельба произошла в городе Лафайет, штат Луизиана, и попала на видео очевидцев. Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал произошедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу", сообщает телеканал.В полиции штата заявили, что правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. При задержании, он попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.Полиция штата начала расследование инцидента.С конца мая во многих крупных городах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
https://ria.ru/20200804/1575332458.html
https://ria.ru/20200804/1575360484.html
Что творят! Что они творят!!! Белорусский ОМОН снова нервно курит в сторонке)))
21
Снова предложат ввести санкции против России ?)))
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луизиана
сша
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РИА Новости
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джордж флойд, луизиана, сша, в мире

Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину

00:01 23.08.2020 (обновлено: 00:45 23.08.2020)
5751
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Полицейские в штате Луизиана застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, передаёт телеканал ABC.
Стрельба произошла в городе Лафайет, штат Луизиана, и попала на видео очевидцев. Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал произошедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу", сообщает телеканал.
В полиции штата заявили, что правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. При задержании, он попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.
На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.
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С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Обсудить 26
Джордж ФлойдЛуизианаСШАВ мире
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Что творят! Что они творят!!! Белорусский ОМОН снова нервно курит в сторонке)))
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