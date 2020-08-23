https://ria.ru/20200823/zaderzhanie-1576187926.html

Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину

Полицейские в штате Луизиана застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, передаёт... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T00:01

2020-08-23T00:01

2020-08-23T00:45

джордж флойд

луизиана

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a> застрелили темнокожего мужчину при задержании, правозащитники считают инцидент еще одним примером полицейского насилия, передаёт телеканал <a href="https://abc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>.Стрельба произошла в городе Лафайет, штат Луизиана, и попала на видео очевидцев. Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал произошедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу", сообщает телеканал.В полиции штата заявили, что правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. При задержании, он попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.Полиция штата начала расследование инцидента.С конца мая во многих крупных городах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

https://ria.ru/20200804/1575332458.html

https://ria.ru/20200804/1575360484.html

Александр Невский Что творят! Что они творят!!! Белорусский ОМОН снова нервно курит в сторонке))) 21

Sergey LavRov Снова предложат ввести санкции против России ?))) 18

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луизиана

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, луизиана, сша, в мире