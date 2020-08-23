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https://ria.ru/20200823/vyzdorovlenie-1576191140.html
В Москве еще 965 человек вылечились после COVID-19
Еще 965 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 204 тысячи человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T09:13
2020-08-23T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Еще 965 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 204 тысячи человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 965 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 204 786", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 965 человек вылечились после COVID-19

09:13 23.08.2020
326
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента
Врач проверяет капельницу у пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Еще 965 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 204 тысячи человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 965 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 204 786", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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310000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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