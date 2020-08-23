https://ria.ru/20200823/vystavka-1576199200.html

ПСБ открыл выставку, посвященную диверсификации ОПК

Выставка "Диверсификация: 60 лет истории", на которой представлена гражданская продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса с 1950-х годов до наших... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:07

2020-08-23T14:07

2020-08-23T14:07

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. </strong>Выставка "Диверсификация: 60 лет истории", на которой представлена гражданская продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса с 1950-х годов до наших дней, организована ПСБ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба банка. Среди более чем 50 исторических экспонатов – макет малой "Чаши Олимпийского огня", спроектированной для Олимпиады-80 ведущим художником КБ Туполева А.С. Сергеевым, дизайн-макет камеры для лунной программы СССР, микрофоны "Октава", которые задали тренд в дизайне современных микрофонов, телевизор "Ровесник", эскизы снегоходов, мотороллеров, макеты теплоходов и гражданских самолетов и многое другое. Кроме того, предприятия ОПК - клиенты ПСБ представили современные разработки, которые конкурируют с ведущими мировыми производителями или не имеют аналогов."На выставке мы собрали истории успеха предприятий ОПК по запуску гражданской продукции за последние 60 лет, в том числе клиентов ПСБ. Все экспонаты объединены по одному признаку – они успешно производились и продавались не только на российском рынке, но и на зарубежных, не уступая по качеству импортным аналогам. Диверсификация сейчас создает и огромные возможности предприятиям ОПК, и ставит серьезные вызовы перед ними. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса продолжает принимать активное участие в развитии диверсификации, разрабатывать механизмы поддержки таких проектов — их привлечения и финансирования", — Привели в пресс-службе комментарий председателя ПАО "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова.

https://ria.ru/20200726/1574942633.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика