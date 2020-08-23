https://ria.ru/20200823/varfolomey-1576198963.html
Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть
Превращение в мусульманские мечети храма Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле "причинило боль", заявил Константинопольский патриарх Варфоломей после... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:03
2020-08-23T14:03
2020-08-23T14:06
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
варфоломей i (патриарх константинопольский)
в мире
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<strong>АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Превращение в мусульманские мечети храма Святой Софии и монастыря Хора в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> "причинило боль", заявил Константинопольский патриарх <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Varfolomejj_predstojatel_Konstantinopolskojj_Pravoslavnojj_cerkvi" target="_blank">Варфоломей</a> после воскресной литургии.Это первое высказывание Варфоломея, считающего себя главой православия во всем мире, после того, как полтора месяца назад президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган подписал указ о превращении уникального памятника православия - храма Айя София в мечеть.Варфоломей в воскресенье совершил Божественную литургию на отдании праздника Успения Пресвятой Богородицы, которая прошла развалинах патриаршего ставропигиального монастыря Панагия Фанеромени в местечке Эрдек в Малой Азии. Литургию транслировал в прямом эфире греческий православный церковный канал Е4.Варфоломей прежде всего поблагодарил власти Турции за разрешение совершить литургию на развалинах монастыря Панагия Фанеромени и ранее - в монастыре Панагия Сумела в Трабзоне, и затем сказал несколько слов про превращение христианских святынь в мечети."Они принадлежат мировому культурному наследию. Мы молимся богу любви, справедливости и мира, чтобы он просветил разум и сердца ответственных", - сказал Варфоломей.Часть выступления он повторил на турецком языке.Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфоломей до сих пор не высказывался о решении властей о переводе Святой Софии из музея в мечеть.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Помимо этого 21 августа правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя. Ее называют также церковью Святого Спасителя в Полях, поскольку она строилась за стенами Константинополя. Церковь известна своими уникальными фресками, она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.Высший административный суд Турции - Государственный совет - решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено 21 августа, когда был издан указ президента.
https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html
https://ria.ru/20200727/1575000440.html
https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576077902.html
Barbie
Вам должно быть стыдно за то, что вы написали.😂🤭
13
10
собор святой софии в турции
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), в мире
АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости.
Превращение в мусульманские мечети храма Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле
"причинило боль", заявил Константинопольский патриарх Варфоломей
после воскресной литургии.
Это первое высказывание Варфоломея, считающего себя главой православия во всем мире, после того, как полтора месяца назад президент Турции
Тайип Эрдоган подписал указ о превращении уникального памятника православия - храма Айя София в мечеть.
Варфоломей в воскресенье совершил Божественную литургию на отдании праздника Успения Пресвятой Богородицы, которая прошла развалинах патриаршего ставропигиального монастыря Панагия Фанеромени в местечке Эрдек в Малой Азии. Литургию транслировал в прямом эфире греческий православный церковный канал Е4.
Варфоломей прежде всего поблагодарил власти Турции за разрешение совершить литургию на развалинах монастыря Панагия Фанеромени и ранее - в монастыре Панагия Сумела в Трабзоне, и затем сказал несколько слов про превращение христианских святынь в мечети.
"Это факт, что превращение Святой Софии, а теперь и монастыря Хора в мусульманские мечети нанесло нам боль. Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира. Они выражают универсальный дух нашей веры, любовь и надежду на вечность. Их мозаики и другие иконы - райская пища для души и неиссякаемая радость", - сказал Варфоломей.
"Они принадлежат мировому культурному наследию. Мы молимся богу любви, справедливости и мира, чтобы он просветил разум и сердца ответственных", - сказал Варфоломей.
Часть выступления он повторил на турецком языке.
Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфоломей до сих пор не высказывался о решении властей о переводе Святой Софии из музея в мечеть.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Помимо этого 21 августа правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя. Ее называют также церковью Святого Спасителя в Полях, поскольку она строилась за стенами Константинополя. Церковь известна своими уникальными фресками, она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.
Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.
Высший административный суд Турции - Государственный совет - решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено 21 августа, когда был издан указ президента.