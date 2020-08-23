https://ria.ru/20200823/varfolomey-1576198963.html

Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть

Превращение в мусульманские мечети храма Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле "причинило боль", заявил Константинопольский патриарх Варфоломей после... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:03

2020-08-23T14:03

2020-08-23T14:06

религия и мировоззрение

собор святой софии в турции

ситуация вокруг собора святой софии

новости - религия и мировоззрение

варфоломей i (патриарх константинопольский)

в мире

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<strong>АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Превращение в мусульманские мечети храма Святой Софии и монастыря Хора в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> "причинило боль", заявил Константинопольский патриарх <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Varfolomejj_predstojatel_Konstantinopolskojj_Pravoslavnojj_cerkvi" target="_blank">Варфоломей</a> после воскресной литургии.Это первое высказывание Варфоломея, считающего себя главой православия во всем мире, после того, как полтора месяца назад президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган подписал указ о превращении уникального памятника православия - храма Айя София в мечеть.Варфоломей в воскресенье совершил Божественную литургию на отдании праздника Успения Пресвятой Богородицы, которая прошла развалинах патриаршего ставропигиального монастыря Панагия Фанеромени в местечке Эрдек в Малой Азии. Литургию транслировал в прямом эфире греческий православный церковный канал Е4.Варфоломей прежде всего поблагодарил власти Турции за разрешение совершить литургию на развалинах монастыря Панагия Фанеромени и ранее - в монастыре Панагия Сумела в Трабзоне, и затем сказал несколько слов про превращение христианских святынь в мечети."Они принадлежат мировому культурному наследию. Мы молимся богу любви, справедливости и мира, чтобы он просветил разум и сердца ответственных", - сказал Варфоломей.Часть выступления он повторил на турецком языке.Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфоломей до сих пор не высказывался о решении властей о переводе Святой Софии из музея в мечеть.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Помимо этого 21 августа правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя. Ее называют также церковью Святого Спасителя в Полях, поскольку она строилась за стенами Константинополя. Церковь известна своими уникальными фресками, она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.Высший административный суд Турции - Государственный совет - решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено 21 августа, когда был издан указ президента.

https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html

https://ria.ru/20200727/1575000440.html

https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576077902.html

Barbie Вам должно быть стыдно за то, что вы написали.😂🤭 13

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собор святой софии в турции

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), в мире