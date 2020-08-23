https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576214237.html

Екатеринбургская епархия проведет беседы со сторонниками схимонаха Сергия

Екатеринбургская епархия проведет просветительские беседы с последователями схимонаха Сергия, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе епархии. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T22:55

2020-08-23T22:55

2020-08-23T22:55

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Екатеринбургская епархия проведет просветительские беседы с последователями <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">схимонаха Сергия</a>, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе епархии."Общение с последователями схимонаха Сергия показало, что они недостаточно просвещены и не имеют должного представления о сути веры и о самой Русской православной церкви, в связи с чем миссионерский отдел епархии подготовил серию просветительских бесед с духовными чадами схимонаха Сергия, чтобы помочь им разобраться в сути происходящего и в тех богословских вопросах, которые они пытаются поднимать", - сказали в епархии.В миссионерском отделе епархии РИА Новости сообщили, что готовы начать просветительские беседы в любое время."Главное, чтобы у слушателей был должный настрой - желание узнать основы церковной жизни и разобраться в сути происходящего", - отметили там.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575855122.html

https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, общество