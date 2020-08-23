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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576214237.html
Екатеринбургская епархия проведет беседы со сторонниками схимонаха Сергия
Екатеринбургская епархия проведет просветительские беседы с последователями схимонаха Сергия, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе епархии. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T22:55
2020-08-23T22:55
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Екатеринбургская епархия проведет просветительские беседы с последователями <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">схимонаха Сергия</a>, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе епархии."Общение с последователями схимонаха Сергия показало, что они недостаточно просвещены и не имеют должного представления о сути веры и о самой Русской православной церкви, в связи с чем миссионерский отдел епархии подготовил серию просветительских бесед с духовными чадами схимонаха Сергия, чтобы помочь им разобраться в сути происходящего и в тех богословских вопросах, которые они пытаются поднимать", - сказали в епархии.В миссионерском отделе епархии РИА Новости сообщили, что готовы начать просветительские беседы в любое время."Главное, чтобы у слушателей был должный настрой - желание узнать основы церковной жизни и разобраться в сути происходящего", - отметили там.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575855122.html
https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, общество

Екатеринбургская епархия проведет беседы со сторонниками схимонаха Сергия

22:55 23.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия проведет просветительские беседы с последователями схимонаха Сергия, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе епархии.
"Общение с последователями схимонаха Сергия показало, что они недостаточно просвещены и не имеют должного представления о сути веры и о самой Русской православной церкви, в связи с чем миссионерский отдел епархии подготовил серию просветительских бесед с духовными чадами схимонаха Сергия, чтобы помочь им разобраться в сути происходящего и в тех богословских вопросах, которые они пытаются поднимать", - сказали в епархии.
В миссионерском отделе епархии РИА Новости сообщили, что готовы начать просветительские беседы в любое время.
"Главное, чтобы у слушателей был должный настрой - желание узнать основы церковной жизни и разобраться в сути происходящего", - отметили там.
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В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
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