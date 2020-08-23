https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html

Схимонах Сергий направил к епархии "живой щит" из верующих

В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления "живой... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T22:37

2020-08-23T22:37

2020-08-23T22:37

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости.</strong> В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">схимонах Сергий</a> (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления "живой щит из верующих людей".В епархии опровергли информацию сторонников схимонаха Сергия о якобы обращении митрополита Кирилла к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем."Это сообщение - очередная манипуляция. Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы – толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем", - заявили в епархии.Там добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана. "В процессе общения выяснилось, что последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа - тогда как при внимательном прочтении этих документов, находящихся в открытом доступе, все становится ясным: и в чем не прав схимонах Сергий, за что лишен священнического сана, и почему его последователи сейчас не могут причащаться в храмах Русской православной церкви. К сожалению, имеющие уши да не слышат", - отметили в епархии.Духовник и основатель <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr" target="_blank">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, станут незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200820/monastyr-1576062528.html

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

Ярослав Погодин Зря ему в своё время сделали исключение. Сейчас этот исключительный организовал секту самого себя. К сожалению иного решения как арест и изоляция ввиду рейдерского захвата обители нет. На уговоры глава секты не реагирует. Судьба паствы его не интересует. Изгоняя бесов сам стал бесом 16

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екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, общество