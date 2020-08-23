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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html
Схимонах Сергий направил к епархии "живой щит" из верующих
В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления "живой... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T22:37
2020-08-23T22:37
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости.</strong> В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">схимонах Сергий</a> (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления "живой щит из верующих людей".В епархии опровергли информацию сторонников схимонаха Сергия о якобы обращении митрополита Кирилла к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем."Это сообщение - очередная манипуляция. Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы – толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем", - заявили в епархии.Там добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана. "В процессе общения выяснилось, что последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа - тогда как при внимательном прочтении этих документов, находящихся в открытом доступе, все становится ясным: и в чем не прав схимонах Сергий, за что лишен священнического сана, и почему его последователи сейчас не могут причащаться в храмах Русской православной церкви. К сожалению, имеющие уши да не слышат", - отметили в епархии.Духовник и основатель <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr" target="_blank">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, станут незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200820/monastyr-1576062528.html
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
Зря ему в своё время сделали исключение. Сейчас этот исключительный организовал секту самого себя. К сожалению иного решения как арест и изоляция ввиду рейдерского захвата обители нет. На уговоры глава секты не реагирует. Судьба паствы его не интересует. Изгоняя бесов сам стал бесом
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РИА Новости
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, общество

Схимонах Сергий направил к епархии "живой щит" из верующих

22:37 23.08.2020
3077
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий
Лишенный сана схиигумен Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления "живой щит из верующих людей".
В епархии опровергли информацию сторонников схимонаха Сергия о якобы обращении митрополита Кирилла к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем.
"Это сообщение - очередная манипуляция. Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы – толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем", - заявили в епархии.
Там добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана. "В процессе общения выяснилось, что последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа - тогда как при внимательном прочтении этих документов, находящихся в открытом доступе, все становится ясным: и в чем не прав схимонах Сергий, за что лишен священнического сана, и почему его последователи сейчас не могут причащаться в храмах Русской православной церкви. К сожалению, имеющие уши да не слышат", - отметили в епархии.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
20 августа, 18:53Религия и мировоззрение
Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, станут незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
38402410
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Зря ему в своё время сделали исключение. Сейчас этот исключительный организовал секту самого себя. К сожалению иного решения как арест и изоляция ввиду рейдерского захвата обители нет. На уговоры глава секты не реагирует. Судьба паствы его не интересует. Изгоняя бесов сам стал бесом
23 августа, 23:59
Ярослав Погодин
1410100
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