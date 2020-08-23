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https://ria.ru/20200823/siriya-1576203659.html
"Я узнал их сердцем": дедушка встретил возвращенных из Сирии внуков
Родственники российских детей, вывезенных из приютов и тюрем Сирии в Россию, встретили их в лечебно-реабилитационном центре "Русское поле", где вернувшиеся на... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:16
2020-08-23T16:16
россия
беженцы
грозный
сирия
дамаск (город)
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<strong>ГРИШИНКИ (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Родственники российских детей, вывезенных из приютов и тюрем Сирии в Россию, встретили их в лечебно-реабилитационном центре "Русское поле", где вернувшиеся на родину ребята проходили медобследование, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник на родину вернулись 26 российских детей из <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>. При этом документы по возвращении из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.Он рассказал, что его дочь поехала в Сирию с мужем, о чем он не знал, пока не убили его зятя. После этого он сразу начал поиски дочери и внуков, чтобы вернуть их на родину. Однако, по его словам, сделать это было почти невозможно, так как "нужны были большие деньги или связи", но ни того, ни другого у него не было."Поэтому я ждал удобный момент, когда ей самой удастся сбежать. В 2017 году это ей удалось. Она попала в плен к сирийскому правительству и оказалась в тюрьме в Дамаске. Сирийские власти передали ее нашим спецслужбам. Наши спецслужбы установили ее личность, допросили, все формальности соблюдены, но мне не сообщили, что она там. Я не знал об этом вплоть до 2019 года, что она жива, здорова. Я искал ее все это время. И связи никакой не было... Неделю назад МИД прислал информацию, что он не обладает информацией, где она находится", - пояснил он.Теперь, когда внуки вернулись домой, Давлетмирзаев займется их образованием - шестилетний внук в сентябре пойдет в первый класс, а с восьмилетней и десятилетней внучками еще предстоит позаниматься и догнать программу начальных классов, чтобы в дальнейшем учиться с ровесниками."У меня у самого высшее образование, я историк, у моих троих дочерей высшее образование - математика, информатика и география. Мать (детей) филолог. Мы попробуем как-то экстернатом их подготовить, чтобы они не в первый класс пошли, а хотя бы в третий", - отметил он.В момент появления внуков на пороге центра был самым волнительным. Глаза Давлетмирзаева покраснели от подступающих слез, а на лице появилась улыбка. Первым делом, когда семья вернется в Грозный, они планируют отправиться в магазин и купить все, что выберут себе дети. Кроме того, дома их ждут бабушки и другие родственники, с которыми они отправятся на пикник в горы жарить шашлык из баранины."Мы в своем доме живем. Правда, в городе, но у нас на склонах город... Как в деревне - свежая природа, у меня дома виноград, яблони, малина, смородина - фрукты, овощи. Смородину уже собрали, а виноград созревает - они вволю наедятся винограда", - подчеркнул Давлетмирзаев.На данный момент, по его словам, временным опекуном для детей станет он, пока не вернется в Россию их мать, на чье скорейшее возвращение он очень надеется.
https://ria.ru/20200730/1575103575.html
https://ria.ru/20200714/1574280891.html
https://ria.ru/20200706/1573855133.html
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россия, беженцы, грозный, сирия, дамаск (город)

"Я узнал их сердцем": дедушка встретил возвращенных из Сирии внуков

16:16 23.08.2020
1727
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в Сирии
Лагерь беженцев в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь беженцев в Сирии. Архивное фото
ГРИШИНКИ (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Родственники российских детей, вывезенных из приютов и тюрем Сирии в Россию, встретили их в лечебно-реабилитационном центре "Русское поле", где вернувшиеся на родину ребята проходили медобследование, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник на родину вернулись 26 российских детей из Дамаска. При этом документы по возвращении из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.

"Трое внуков - две девочки и мальчик, десять, восемь и шесть лет... Уже четыре года я их не видел, но все равно я их узнал. Я их еще узнал, когда они в самолете были, по репортажу, хотя лица были замазаны, я их узнал сердцем", - сказал РИА Новости Иса Давлетмирзаев, который приехал за своими внуками из Грозного.

Он рассказал, что его дочь поехала в Сирию с мужем, о чем он не знал, пока не убили его зятя. После этого он сразу начал поиски дочери и внуков, чтобы вернуть их на родину. Однако, по его словам, сделать это было почти невозможно, так как "нужны были большие деньги или связи", но ни того, ни другого у него не было.
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"Поэтому я ждал удобный момент, когда ей самой удастся сбежать. В 2017 году это ей удалось. Она попала в плен к сирийскому правительству и оказалась в тюрьме в Дамаске. Сирийские власти передали ее нашим спецслужбам. Наши спецслужбы установили ее личность, допросили, все формальности соблюдены, но мне не сообщили, что она там. Я не знал об этом вплоть до 2019 года, что она жива, здорова. Я искал ее все это время. И связи никакой не было... Неделю назад МИД прислал информацию, что он не обладает информацией, где она находится", - пояснил он.
Теперь, когда внуки вернулись домой, Давлетмирзаев займется их образованием - шестилетний внук в сентябре пойдет в первый класс, а с восьмилетней и десятилетней внучками еще предстоит позаниматься и догнать программу начальных классов, чтобы в дальнейшем учиться с ровесниками.
"У меня у самого высшее образование, я историк, у моих троих дочерей высшее образование - математика, информатика и география. Мать (детей) филолог. Мы попробуем как-то экстернатом их подготовить, чтобы они не в первый класс пошли, а хотя бы в третий", - отметил он.
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В момент появления внуков на пороге центра был самым волнительным. Глаза Давлетмирзаева покраснели от подступающих слез, а на лице появилась улыбка. Первым делом, когда семья вернется в Грозный, они планируют отправиться в магазин и купить все, что выберут себе дети. Кроме того, дома их ждут бабушки и другие родственники, с которыми они отправятся на пикник в горы жарить шашлык из баранины.
"Мы в своем доме живем. Правда, в городе, но у нас на склонах город... Как в деревне - свежая природа, у меня дома виноград, яблони, малина, смородина - фрукты, овощи. Смородину уже собрали, а виноград созревает - они вволю наедятся винограда", - подчеркнул Давлетмирзаев.
На данный момент, по его словам, временным опекуном для детей станет он, пока не вернется в Россию их мать, на чье скорейшее возвращение он очень надеется.
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