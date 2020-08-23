https://ria.ru/20200823/siriya-1576203659.html

"Я узнал их сердцем": дедушка встретил возвращенных из Сирии внуков

Родственники российских детей, вывезенных из приютов и тюрем Сирии в Россию, встретили их в лечебно-реабилитационном центре "Русское поле", где вернувшиеся на... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:16

2020-08-23T16:16

2020-08-23T16:16

россия

беженцы

грозный

сирия

дамаск (город)

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<strong>ГРИШИНКИ (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Родственники российских детей, вывезенных из приютов и тюрем Сирии в Россию, встретили их в лечебно-реабилитационном центре "Русское поле", где вернувшиеся на родину ребята проходили медобследование, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник на родину вернулись 26 российских детей из <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>. При этом документы по возвращении из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.Он рассказал, что его дочь поехала в Сирию с мужем, о чем он не знал, пока не убили его зятя. После этого он сразу начал поиски дочери и внуков, чтобы вернуть их на родину. Однако, по его словам, сделать это было почти невозможно, так как "нужны были большие деньги или связи", но ни того, ни другого у него не было."Поэтому я ждал удобный момент, когда ей самой удастся сбежать. В 2017 году это ей удалось. Она попала в плен к сирийскому правительству и оказалась в тюрьме в Дамаске. Сирийские власти передали ее нашим спецслужбам. Наши спецслужбы установили ее личность, допросили, все формальности соблюдены, но мне не сообщили, что она там. Я не знал об этом вплоть до 2019 года, что она жива, здорова. Я искал ее все это время. И связи никакой не было... Неделю назад МИД прислал информацию, что он не обладает информацией, где она находится", - пояснил он.Теперь, когда внуки вернулись домой, Давлетмирзаев займется их образованием - шестилетний внук в сентябре пойдет в первый класс, а с восьмилетней и десятилетней внучками еще предстоит позаниматься и догнать программу начальных классов, чтобы в дальнейшем учиться с ровесниками."У меня у самого высшее образование, я историк, у моих троих дочерей высшее образование - математика, информатика и география. Мать (детей) филолог. Мы попробуем как-то экстернатом их подготовить, чтобы они не в первый класс пошли, а хотя бы в третий", - отметил он.В момент появления внуков на пороге центра был самым волнительным. Глаза Давлетмирзаева покраснели от подступающих слез, а на лице появилась улыбка. Первым делом, когда семья вернется в Грозный, они планируют отправиться в магазин и купить все, что выберут себе дети. Кроме того, дома их ждут бабушки и другие родственники, с которыми они отправятся на пикник в горы жарить шашлык из баранины."Мы в своем доме живем. Правда, в городе, но у нас на склонах город... Как в деревне - свежая природа, у меня дома виноград, яблони, малина, смородина - фрукты, овощи. Смородину уже собрали, а виноград созревает - они вволю наедятся винограда", - подчеркнул Давлетмирзаев.На данный момент, по его словам, временным опекуном для детей станет он, пока не вернется в Россию их мать, на чье скорейшее возвращение он очень надеется.

https://ria.ru/20200730/1575103575.html

https://ria.ru/20200714/1574280891.html

https://ria.ru/20200706/1573855133.html

россия

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сирия

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, беженцы, грозный, сирия, дамаск (город)