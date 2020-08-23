Силовики оборудуют новые позиции в Донбассе, предупредили в ЛНР
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Ранее в ЛНР заявили, что с 20 августа не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков.
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"Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает проводить инженерные работы по оборудованию позиций, с применением инженерных боеприпасов. За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано проведение инженерных работ на позициях 3 батальона 25 бригады (ВС Украины - ред.) в районе населённого пункта Лобачево (у линии соприкосновения под контролем Киева - ред.)", - заявил Филипоненко.
Офицер пресс-службы уточнил, что также подтверждаются факты размещения подразделениями ВС Украины вооружения и военной техники в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов, что, по мнению Филипоненко, "является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей". По его словам, для того, чтобы не допустить обнаружения техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.