https://ria.ru/20200823/siloviki-1576193654.html

Силовики оборудуют новые позиции в Донбассе, предупредили в ЛНР

Украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:44

2020-08-23T10:44

2020-08-23T10:44

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg

<strong>ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости.</strong> Украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Иван Филипоненко.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Ранее в ЛНР заявили, что с 20 августа не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков."Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает проводить инженерные работы по оборудованию позиций, с применением инженерных боеприпасов. За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано проведение инженерных работ на позициях 3 батальона 25 бригады (<a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> - ред.) в районе населённого пункта Лобачево (у линии соприкосновения под контролем Киева - ред.)", - заявил Филипоненко.Офицер пресс-службы уточнил, что также подтверждаются факты размещения подразделениями ВС Украины вооружения и военной техники в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов, что, по мнению Филипоненко, "является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей". По его словам, для того, чтобы не допустить обнаружения техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (<a href="http://ria.ru/organization_SMM_OBSE/" target="_blank" data-auto="true">СММ</a>) ОБСЕ.

https://ria.ru/20200822/1576126148.html

https://ria.ru/20200820/1576021157.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире