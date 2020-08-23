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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/rezidentsiya-1576212269.html
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, держа в руках автомат, вышел за оцепление Дворца независимости, где находится его резиденция, поблагодарил силовиков и РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:07
2020-08-23T22:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, держа в руках автомат, вышел за оцепление Дворца независимости, где находится его резиденция, поблагодарил силовиков и пообещал "разобраться" с протестующими.Видеозапись опубликовал <a href="https://t.me/pul_1/1378" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канал</a> "Пул первого".В воскресенье днем бойцы силовых подразделений выстроились в цепочку у Дворца независимости, чтобы участники протестных акций не могли к нему приблизиться.На видеозаписи видно, как мужчины в специальном обмундировании и масках наперебой говорят Лукашенко: "Мы с вами до конца", на что президент отвечает: "Ребята, спасибо вам, вы — красавцы".Он повторил слова благодарности несколько раз, после чего раздались аплодисменты. Затем Лукашенко махнул рукой в сторону и добавил: "Мы с ними разберемся".Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире телеканала <a href="https://ont.by/news/lukashenko-priletel-vo-dvorec-nezavisimosti-kommentarij-natali-ejsmont" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a> рассказала, что президент "весь сегодняшний день, с самого утра" работал в ситуационном центре во Дворце независимости. После того как к резиденции приблизились протестующие, он облетел город на вертолете и вернулся.Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".По словам Эйсмонт, "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы". Она подтвердила, что с Лукашенко были его дети. На распространенных ранее кадрах видно его младшего сына Николая.Протесты в БелоруссииВ Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования.В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее.Сама стела обнесена забором, так как Минобороны республики на фоне протестов взяло под охрану монументы и памятники.Примерно через час участники несанкционированной акции начали расходиться.В резиденцию Лукашенко прибыл на вертолете, он был в бронежилете и с автоматом в руках, но без магазина.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576211838.html
https://ria.ru/20200823/nablyudateli-1576210083.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Нда, такой клоунады я еще не видел. Если президент начинает с ружьём ходить, то ничего хорошего в такой стране не предвидеться в ближайшие годы.
584
Всё правильно делает! Только побыстрее нужно. На опережение ))
506
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Вы красавцы!" Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков, сказал "Вы - красавцы", силовики пообещали быть с президентом до конца.
2020-08-23T21:07
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Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам

21:07 23.08.2020 (обновлено: 22:37 23.08.2020)
38348
МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, держа в руках автомат, вышел за оцепление Дворца независимости, где находится его резиденция, поблагодарил силовиков и пообещал "разобраться" с протестующими.
Видеозапись опубликовал телеграм-канал "Пул первого".
В воскресенье днем бойцы силовых подразделений выстроились в цепочку у Дворца независимости, чтобы участники протестных акций не могли к нему приблизиться.
На видеозаписи видно, как мужчины в специальном обмундировании и масках наперебой говорят Лукашенко: "Мы с вами до конца", на что президент отвечает: "Ребята, спасибо вам, вы — красавцы".
Он повторил слова благодарности несколько раз, после чего раздались аплодисменты. Затем Лукашенко махнул рукой в сторону и добавил: "Мы с ними разберемся".
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Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ рассказала, что президент "весь сегодняшний день, с самого утра" работал в ситуационном центре во Дворце независимости. После того как к резиденции приблизились протестующие, он облетел город на вертолете и вернулся.
Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".
По словам Эйсмонт, "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы". Она подтвердила, что с Лукашенко были его дети. На распространенных ранее кадрах видно его младшего сына Николая.

Протесты в Белоруссии

В Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования.
В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.
После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее.
Сама стела обнесена забором, так как Минобороны республики на фоне протестов взяло под охрану монументы и памятники.
Примерно через час участники несанкционированной акции начали расходиться.
В резиденцию Лукашенко прибыл на вертолете, он был в бронежилете и с автоматом в руках, но без магазина.
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Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.
В первые дни силовики подавляли акции, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Трое протестующих скончались.

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81773111019191
Обсудить 422
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нда, такой клоунады я еще не видел. Если президент начинает с ружьём ходить, то ничего хорошего в такой стране не предвидеться в ближайшие годы.
23 августа, 21:11
Константин Е
2122057278
Всё правильно делает! Только побыстрее нужно. На опережение ))
23 августа, 21:18
Ярослав Погодин
3363006134
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