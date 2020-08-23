Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/razoruzhenie-1576203540.html
Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными
США выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов". РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:12
2020-08-23T16:12
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сергей лавров
владимир путин
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_6e7bb68ada00f6f6f1a1c88dfe5943ac.jpg
<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".При этом он назвал переговоры с США по сохранению ДСНВ "изнурительными"."Сейчас они ведут с нами такие изнурительные переговоры о сохранении в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы предложили продлить его действие на пять лет, как это и предусмотрено самим документом, без каких-либо предварительных условий. Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> на прошлой неделе в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> со спецпредставителем США господином (Маршаллом - ред.) Беллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай", - отметил Лавров.В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200821/snv-3-1576092261.html
https://ria.ru/20200816/1575845389.html
6
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_129:0:2858:2047_1400x0_80_0_0_450279d3a7b42d78900dc546966af140.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, китай, сша, в мире

Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными

16:12 23.08.2020
2314
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. США выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".
При этом он назвал переговоры с США по сохранению ДСНВ "изнурительными".
Запуск американской крылатой ракеты
21 августа, 13:36
США хотят вынудить Россию отказаться от продления СНВ-3, заявил эксперт
"Сейчас они ведут с нами такие изнурительные переговоры о сохранении в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы предложили продлить его действие на пять лет, как это и предусмотрено самим документом, без каких-либо предварительных условий. Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем США господином (Маршаллом - ред.) Беллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай", - отметил Лавров.
В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Ракета Тополь в Кубинке
16 августа, 08:59
В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ
9241511
Обсудить 6
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Сергей ЛавровВладимир ПутинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
В ЕС заявили, что не намерены превращать Белоруссию "во вторую Украину"
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Жозеп Боррель
Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель
Полицейские в США
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Лавров рассказал о внедрении 5G в России
Предприниматель Борис Белоцерковский и актриса и модель Полина Аскери
Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Сахар
Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Экспонат стенда концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)
КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Пластический хирург назвал болезнь блогеров
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Лента новостейМолния