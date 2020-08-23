https://ria.ru/20200823/razoruzhenie-1576203540.html

Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными

США выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов". РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:12

2020-08-23T16:12

2020-08-23T16:12

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

сергей лавров

владимир путин

китай

сша

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов".При этом он назвал переговоры с США по сохранению ДСНВ "изнурительными"."Сейчас они ведут с нами такие изнурительные переговоры о сохранении в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы предложили продлить его действие на пять лет, как это и предусмотрено самим документом, без каких-либо предварительных условий. Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> на прошлой неделе в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> со спецпредставителем США господином (Маршаллом - ред.) Беллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай", - отметил Лавров.В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200821/snv-3-1576092261.html

https://ria.ru/20200816/1575845389.html

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россия

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, китай, сша, в мире