Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста
13:34 23.08.2020 (обновлено: 13:37 23.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Минская милиция заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акциях протеста в городе.
"В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями", - заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Он отметил, что в ходе несанкционированных акций повреждается городское имущество.
"Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите о необдуманных поступков и своих детей", - добавил Кубраков.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.