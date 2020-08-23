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https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html
Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста
Минская милиция заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акциях протеста в городе. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:34
2020-08-23T13:37
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Минская милиция заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акциях протеста в городе."В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями", - заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.Он отметил, что в ходе несанкционированных акций повреждается городское имущество."Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите о необдуманных поступков и своих детей", - добавил Кубраков.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576107645.html
Работайте братья. Только аккуратно. Ну а тем кто будет барагозить можно и сделать пару физических замечаний.
22
Только увидел, у них плакаты я_мы_97)))) Что у них в головах???)))) Лозунги одинаковые. Ямы Фургала, в которые закапывают "свободных белорусов"))))
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста

13:34 23.08.2020 (обновлено: 13:37 23.08.2020)
2995
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik
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Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Минская милиция заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акциях протеста в городе.
"В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями", - заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Он отметил, что в ходе несанкционированных акций повреждается городское имущество.
"Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите о необдуманных поступков и своих детей", - добавил Кубраков.
Участники митинга в поддержку оппозиции у здания посольства Белоруссии в Киеве
Вчера, 08:00
Протест до Киева довел. Украина спорит о Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
381131013
Обсудить 6
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Работайте братья. Только аккуратно. Ну а тем кто будет барагозить можно и сделать пару физических замечаний.
23 августа, 13:42
Чипалина Лукин
11100010
Только увидел, у них плакаты я_мы_97)))) Что у них в головах???)))) Лозунги одинаковые. Ямы Фургала, в которые закапывают "свободных белорусов"))))
23 августа, 13:47
Александр Невский
601109
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