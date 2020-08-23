https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html

Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста

Минская милиция заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акциях протеста в городе. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:34

2020-08-23T13:34

2020-08-23T13:37

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Минская милиция заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акциях протеста в городе."В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями", - заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.Он отметил, что в ходе несанкционированных акций повреждается городское имущество."Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите о необдуманных поступков и своих детей", - добавил Кубраков.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576107645.html

Чипалина Лукин Работайте братья. Только аккуратно. Ну а тем кто будет барагозить можно и сделать пару физических замечаний. 22

Александр Невский Только увидел, у них плакаты я_мы_97)))) Что у них в головах???)))) Лозунги одинаковые. Ямы Фургала, в которые закапывают "свободных белорусов")))) 17

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире