https://ria.ru/20200823/prestuplenie-1576189428.html

Задержанный в Белоруссии мужчина оказался в розыске в России

Вооруженный мужчина, задержанный с оружием на границе в Белоруссии, разыскивается в России после преступления, совершенного в Подмосковье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T06:03

2020-08-23T06:03

2020-08-23T08:39

московская область (подмосковье)

россия

белоруссия

украина

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Вооруженный мужчина, задержанный с оружием на границе в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, разыскивается в России после преступления, совершенного в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что 18 августа 34-летний вооруженный мужчина, объявленный Россией в розыск, был задержан в пункте пропуска "Новая <a href="http://ria.ru/organization_Guta_gruppa_kompanijj/" target="_blank" data-auto="true">Гута</a>" при попытке въезда в Белоруссию из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в автобусе. У него при обыске был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож."Фамилия этого мужчины Тимошенков. Он был объявлен в розыск из-за подозрения в совершении кражи в Московской области", - сказал собеседник агентства.При этом источник отметил, что мужчина был задержан белорусскими пограничниками по "иным делам", не связанным с преступлениями, вменяемыми в России.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576188379.html

sizif8 Ехал помочь труженикам клавиатуры и пахарям интернета в Белоруссии. 40

Globus7887 Ну счас отсидит в Беларуси, потом этапировать в Россию, отсидит и там, и департировать на родину. 38

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московская область (подмосковье)

россия

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), россия, белоруссия, украина, происшествия