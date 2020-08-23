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Названы уловки продавцов при продаже парфюма
Мир духов и ароматов окружен большим количеством мифов. Как не попасться на маркетинговые уловки и найти свой аромат, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T04:00
2020-08-23T15:37
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Мир духов и ароматов окружен большим количеством мифов. Как не попасться на маркетинговые уловки и найти свой аромат, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576097370.html">радио Sputnik</a> парфюмер, владелица парфюмерного ателье "Арома-образ" Вероника Бруховецкая.Еще одна маркетинговая уловка — деление на мужские и женские ароматы."Не существует деления ароматов по гендерному типу, мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов. В профессиональной среде нет такого понимания. Так что женщины, например, могут спокойно покупать мужские духи, если им подходит аромат", — считает специалист.И в завершение Вероника Бруховецкая развенчала популярный миф о том, что кофе может помочь при выборе аромата."Кофе не освежает рецепторы, более того, является очень сильным раздражающим фактором для мозга. Если вы познакомитесь с десятком ароматов и дальше вам дадут кофе, после этого вы совсем ничего не будете понимать. Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. Других факторов не существует", — рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576097370.html">радио Sputnik</a> парфюмер.
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60
россия, общество

Названы уловки продавцов при продаже парфюма

04:00 23.08.2020 (обновлено: 15:37 23.08.2020)
8465
© Фото : Pixabay/OlgsaДухи
Духи
© Фото : Pixabay/Olgsa
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мир духов и ароматов окружен большим количеством мифов. Как не попасться на маркетинговые уловки и найти свой аромат, рассказала в интервью радио Sputnik парфюмер, владелица парфюмерного ателье "Арома-образ" Вероника Бруховецкая.
Основной фактор при выборе аромата — не то, что он в тренде или нравится кому-то из вашего окружения, а то, что он нравится именно вам. На что еще не стоит ориентироваться при покупке духов, рассказала в интервью радио Sputnik парфюмер Вероника Бруховецкая. Например, цена аромата не влияет на его качество.

"От цены ничего не зависит, потому что есть ароматы в условном масс-маркете и выполнены с качественными ингредиентами. Стоимость может зависеть не только от качества наполнения флакона, а от бренда: Dior, Chanel будут стоить дороже, чем бренд, который только выходит на рынок. Но это не делает аромат нового бренда хуже, чем аромат уже зарекомендовавшей себя марки. Ориентироваться стоит только на свой нос, на восприятие аромата — нравится вам или нет", — рассказала парфюмер.

Еще одна маркетинговая уловка — деление на мужские и женские ароматы.
"Не существует деления ароматов по гендерному типу, мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов. В профессиональной среде нет такого понимания. Так что женщины, например, могут спокойно покупать мужские духи, если им подходит аромат", — считает специалист.
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И в завершение Вероника Бруховецкая развенчала популярный миф о том, что кофе может помочь при выборе аромата.
"Кофе не освежает рецепторы, более того, является очень сильным раздражающим фактором для мозга. Если вы познакомитесь с десятком ароматов и дальше вам дадут кофе, после этого вы совсем ничего не будете понимать. Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. Других факторов не существует", — рассказала радио Sputnik парфюмер.
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РоссияОбщество
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