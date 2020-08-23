https://ria.ru/20200823/parfyumeriya-1576188235.html

Названы уловки продавцов при продаже парфюма

Мир духов и ароматов окружен большим количеством мифов. Как не попасться на маркетинговые уловки и найти свой аромат, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T04:00

2020-08-23T04:00

2020-08-23T15:37

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Мир духов и ароматов окружен большим количеством мифов. Как не попасться на маркетинговые уловки и найти свой аромат, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576097370.html">радио Sputnik</a> парфюмер, владелица парфюмерного ателье "Арома-образ" Вероника Бруховецкая.Еще одна маркетинговая уловка — деление на мужские и женские ароматы."Не существует деления ароматов по гендерному типу, мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов. В профессиональной среде нет такого понимания. Так что женщины, например, могут спокойно покупать мужские духи, если им подходит аромат", — считает специалист.И в завершение Вероника Бруховецкая развенчала популярный миф о том, что кофе может помочь при выборе аромата."Кофе не освежает рецепторы, более того, является очень сильным раздражающим фактором для мозга. Если вы познакомитесь с десятком ароматов и дальше вам дадут кофе, после этого вы совсем ничего не будете понимать. Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. Других факторов не существует", — рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576097370.html">радио Sputnik</a> парфюмер.

https://ria.ru/20191119/1561123132.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество