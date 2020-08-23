https://ria.ru/20200823/navalnaya-1576211081.html

В берлинской клинике отказались комментировать сообщения о Навальном

В берлинской клинике Charite не стали комментировать РИА Новости данные, что Алексея Навального, госпитализированного в медучреждении, посетила его жена Юлия... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T20:40

2020-08-23T20:40

2020-08-23T20:40

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

германия

берлин (город)

общество

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<strong>БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости.</strong> В берлинской клинике Charite не стали комментировать РИА Новости данные, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, госпитализированного в медучреждении, посетила его жена Юлия Навальная.Журнал TIME написал ранее, что Юлии Навальной в воскресенье удалось посетить реанимационную палату, где находится её муж."Сегодня заявлений Charite не будет", - заявила официальный представитель немецкой клиники Мануэла Цингл.Ранее она сказала РИА Новости, что в понедельник лечащие врачи Навального могут сделать заявление о состоянии его здоровья и ходе лечения.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.

https://ria.ru/20200823/koma-1576210850.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Андрей Где возмущения "немецкие врачи не говорят правду", "Навальный при смерти в клинике Германии", "власти ФРГ хранят молчание" и т.д.? 42

5

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, берлин (город), общество