В берлинской клинике отказались комментировать сообщения о Навальном
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© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение лидер российской оппозиции Алексей Навальный
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. В берлинской клинике Charite не стали комментировать РИА Новости данные, что Алексея Навального, госпитализированного в медучреждении, посетила его жена Юлия Навальная.
Журнал TIME написал ранее, что Юлии Навальной в воскресенье удалось посетить реанимационную палату, где находится её муж.
"Сегодня заявлений Charite не будет", - заявила официальный представитель немецкой клиники Мануэла Цингл.
Ранее она сказала РИА Новости, что в понедельник лечащие врачи Навального могут сделать заявление о состоянии его здоровья и ходе лечения.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
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