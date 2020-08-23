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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/nablyudateli-1576210083.html
Лавров объяснил, почему нельзя доказать, что Лукашенко не выиграл выборы
Невозможно без независимых наблюдателей доказать, что Александр Лукашенко не выиграл президентские выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:59
2020-08-23T20:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
форум "территория смыслов"
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> Невозможно без независимых наблюдателей доказать, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не выиграл президентские выборы, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов"."В отсутствие тех наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-то, что результат президентских выборов был диаметрально противоположным тому, что было объявлено. Я сейчас даже не говорю про цифру, а про конкретную кандидатуру. Там могло быть другое количество процентов, но доказать, что президент Лукашенко не победил на этих выборах, невозможно без того, чтобы принять его приглашение. Эта возможность была проигнорирована, я считаю, это было сделано зря, это было большой ошибкой", - отметил министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200823/tikhanovskaya-1576201259.html
если невозможно доказать, что выиграл - значит проиграл. мухлежник позорный
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белоруссия
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светлана тихановская, форум "территория смыслов", александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

Лавров объяснил, почему нельзя доказать, что Лукашенко не выиграл выборы

15:59 23.08.2020 (обновлено: 20:04 23.08.2020)
3004
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Невозможно без независимых наблюдателей доказать, что Александр Лукашенко не выиграл президентские выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".
"В отсутствие тех наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-то, что результат президентских выборов был диаметрально противоположным тому, что было объявлено. Я сейчас даже не говорю про цифру, а про конкретную кандидатуру. Там могло быть другое количество процентов, но доказать, что президент Лукашенко не победил на этих выборах, невозможно без того, чтобы принять его приглашение. Эта возможность была проигнорирована, я считаю, это было сделано зря, это было большой ошибкой", - отметил министр.
Светлана Тихановская
Вчера, 15:12Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяФорум "Территория смыслов"Александр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
если невозможно доказать, что выиграл - значит проиграл. мухлежник позорный
23 августа, 21:54
Валерий Носуля
210009
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