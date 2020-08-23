https://ria.ru/20200823/nablyudateli-1576210083.html

Лавров объяснил, почему нельзя доказать, что Лукашенко не выиграл выборы

Невозможно без независимых наблюдателей доказать, что Александр Лукашенко не выиграл президентские выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:59

2020-08-23T15:59

2020-08-23T20:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

форум "территория смыслов"

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_0:108:3088:1845_1400x0_80_0_0_7be883f4b4f0eb5de84ec454dc381827.jpg

<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> Невозможно без независимых наблюдателей доказать, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не выиграл президентские выборы, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на форуме "Территория смыслов"."В отсутствие тех наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-то, что результат президентских выборов был диаметрально противоположным тому, что было объявлено. Я сейчас даже не говорю про цифру, а про конкретную кандидатуру. Там могло быть другое количество процентов, но доказать, что президент Лукашенко не победил на этих выборах, невозможно без того, чтобы принять его приглашение. Эта возможность была проигнорирована, я считаю, это было сделано зря, это было большой ошибкой", - отметил министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200823/tikhanovskaya-1576201259.html

Валерий Носуля если невозможно доказать, что выиграл - значит проиграл. мухлежник позорный 12

7

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, форум "территория смыслов", александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире