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https://ria.ru/20200823/mishustin-1576198439.html
Мишустин оценил уровень российских военных разработок
Российские военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, но Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:41
2020-08-23T13:41
форум "армия — 2020"
михаил мишустин
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> Российские военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, но Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами, заявил премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию. Здесь впервые будут представлены новые образцы вооружений. Среди них - боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судна на воздушной подушке", - сказал Мишустин, выступая на открытии международного военно-технического форума "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>".Он выразил уверенность в том, что "специалисты по достоинству оценят возможности, которые открывает новый программно-аппаратный комплекс анализа изображений на основе нейросетевых технологий". Глава правительства обратил внимание на то, что "в этом году впервые на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения: сегодня это интеллектуальная система "Безопасный город", медицинское оборудование, техника для нужд городского, коммунального и сельского хозяйства"."Думаю, представленные инновационные военные разработки произведут впечатление на всех участников и гостей", - заметил он. Мишустин также обратил внимание на то, что на форуме уделено серьезное внимание роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в развитии вооруженных сил. "Нам предстоит оснастить все рода войск надежными информационными системами, телекоммуникационными системами связи, наращивать применение суперкомпьютерных технологий российского производства и внедрять робототехнические комплексы", - сказал глава правительства.Мишустин выразил надежду, что форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для общения и развития международного военно-технического сотрудничества. "Важно выстраивать доверительные отношения, вместе искать ответы на возникающие вызовы", - призвал премьер РФ.
https://ria.ru/20200823/putin-1576197132.html
https://ria.ru/20200823/s400-1576196578.html
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форум "армия — 2020", михаил мишустин, безопасность

Мишустин оценил уровень российских военных разработок

13:41 23.08.2020
842
© Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2020
© Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020"
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Российские военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, но Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию. Здесь впервые будут представлены новые образцы вооружений. Среди них - боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судна на воздушной подушке", - сказал Мишустин, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2020".
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Он выразил уверенность в том, что "специалисты по достоинству оценят возможности, которые открывает новый программно-аппаратный комплекс анализа изображений на основе нейросетевых технологий". Глава правительства обратил внимание на то, что "в этом году впервые на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения: сегодня это интеллектуальная система "Безопасный город", медицинское оборудование, техника для нужд городского, коммунального и сельского хозяйства".
"Думаю, представленные инновационные военные разработки произведут впечатление на всех участников и гостей", - заметил он. Мишустин также обратил внимание на то, что на форуме уделено серьезное внимание роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в развитии вооруженных сил. "Нам предстоит оснастить все рода войск надежными информационными системами, телекоммуникационными системами связи, наращивать применение суперкомпьютерных технологий российского производства и внедрять робототехнические комплексы", - сказал глава правительства.
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Мишустин выразил надежду, что форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для общения и развития международного военно-технического сотрудничества. "Важно выстраивать доверительные отношения, вместе искать ответы на возникающие вызовы", - призвал премьер РФ.
5630003
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Форум "Армия — 2020"Михаил МишустинБезопасность
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