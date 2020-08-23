https://ria.ru/20200823/likvidatsiya-1576205970.html

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

Появилось видео контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой ликвидировали трех сторонников ИГ*. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T17:32

2020-08-23T17:32

2020-08-23T17:50

национальный антитеррористический комитет рф

республика ингушетия

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Появилось видео контртеррористической операции в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a>, в ходе которой ликвидировали трех сторонников ИГ*.На опубликованных кадрах слышны звуки перестрелки. Силовики заблокировали боевиков в одном из частных домов и предложили сдаться, однако те открыли огонь. На заднем плане видно горящее здание, на месте спецоперации находятся машины силовых структур.Режим контртеррористической операции (КТО) в селении Троицкое Сунженского района республики ввели утром в воскресенье. При перестрелке двух бойцов спецназа ранили, врачи оказали им необходимую помощь. Среди гражданского населения пострадавших нет .У сторонников запрещенной организации нашли оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.Режим КТО в селении уже сняли.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200727/1574985027.html

GlAV 407 "Жесть". Спецназ - молодцы. Так держать. 59

Александр Жеравков Круто. 38

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республика ингушетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в селении Троицкое Сунженского района республики Ингушетия. Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены три боевика. 2020-08-23T17:32 true PT0M47S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, безопасность, происшествия