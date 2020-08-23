https://ria.ru/20200823/likvidatsiya-1576205970.html
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии
Появилось видео контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой ликвидировали трех сторонников ИГ*. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T17:32
2020-08-23T17:32
2020-08-23T17:50
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Появилось видео контртеррористической операции в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a>, в ходе которой ликвидировали трех сторонников ИГ*.На опубликованных кадрах слышны звуки перестрелки. Силовики заблокировали боевиков в одном из частных домов и предложили сдаться, однако те открыли огонь. На заднем плане видно горящее здание, на месте спецоперации находятся машины силовых структур.Режим контртеррористической операции (КТО) в селении Троицкое Сунженского района республики ввели утром в воскресенье. При перестрелке двух бойцов спецназа ранили, врачи оказали им необходимую помощь. Среди гражданского населения пострадавших нет .У сторонников запрещенной организации нашли оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.Режим КТО в селении уже сняли.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200727/1574985027.html
GlAV 407
"Жесть". Спецназ - молодцы. Так держать.
59
Александр Жеравков
Круто.
38
14
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в селении Троицкое Сунженского района республики Ингушетия. Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены три боевика.
2020-08-23T17:32
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PT0M47S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, безопасность, происшествия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости
. Появилось видео контртеррористической операции в Ингушетии
, в ходе которой ликвидировали трех сторонников ИГ*.
На опубликованных кадрах слышны звуки перестрелки. Силовики заблокировали боевиков в одном из частных домов и предложили сдаться, однако те открыли огонь. На заднем плане видно горящее здание, на месте спецоперации находятся машины силовых структур.
Режим контртеррористической операции (КТО) в селении Троицкое Сунженского района республики ввели утром в воскресенье.
При перестрелке двух бойцов спецназа ранили, врачи оказали им необходимую помощь. Среди гражданского населения пострадавших нет .
У сторонников запрещенной организации нашли оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.
Режим КТО в селении уже сняли.
*Террористическая организация, запрещенная в России.