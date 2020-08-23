https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576203442.html
Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой
Певица Наталья Штурм предложила увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из ее праха кулоны. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:09
2020-08-23T16:09
2020-08-23T16:09
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
наталья штурм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576026655_0:127:3182:1917_1400x0_80_0_0_3875274ae2bac63e52579145d33021b6.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Штурм</a> предложила увековечить память <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, сделав из ее праха кулоны.По ее мнению, это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено.Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576026655_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_ef007a582fbf6ef99e1542cb293be905.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, наталья штурм, общество
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Певица Наталья Штурм
предложила увековечить память Валентины Легкоступовой
, сделав из ее праха кулоны.
По ее мнению, это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.
Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено.
"Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом", - сказала она в беседе с "Пятым каналом
".
Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.