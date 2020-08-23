Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576203442.html
Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой
Певица Наталья Штурм предложила увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из ее праха кулоны. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:09
2020-08-23T16:09
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
наталья штурм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576026655_0:127:3182:1917_1400x0_80_0_0_3875274ae2bac63e52579145d33021b6.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Штурм</a> предложила увековечить память <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, сделав из ее праха кулоны.По ее мнению, это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено.Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576026655_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_ef007a582fbf6ef99e1542cb293be905.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, наталья штурм, общество

Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой

16:09 23.08.2020
8398
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРодственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой у похоронного дома "Троекурово"
Родственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой у похоронного дома Троекурово
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Наталья Штурм предложила увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из ее праха кулоны.
По ее мнению, это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.
Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено.
"Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом", - сказала она в беседе с "Пятым каналом".
Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
Певица Азиза на траурном мероприятии
Вчера, 09:34
Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
3451963
Обсудить 9
Умерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваНаталья ШтурмОбщество
Рекомендуем
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет
Предприниматель Борис Белоцерковский и актриса и модель Полина Аскери
Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским
Сахар
Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Певица Азиза на траурном мероприятии
Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
Полицейские в США
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Снег, выпавший в селе Куруш, Дагестан, 23 августа 2020
В самом южном населенном пункте России выпал снег
Джазовый пианист Даниил Крамер
Пианист Даниил Крамер рассказал об участии в Koktebel Jazz Party
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не будет выполнять нереализуемые требования США по ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния