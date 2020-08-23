https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576203442.html

Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой

Певица Наталья Штурм предложила увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из ее праха кулоны. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:09

2020-08-23T16:09

2020-08-23T16:09

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

наталья штурм

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Штурм</a> предложила увековечить память <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, сделав из ее праха кулоны.По ее мнению, это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено.Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, наталья штурм, общество