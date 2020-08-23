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https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html
Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
Певица Азиза прокомментировала претензии поклонников Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон исполнительницы. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T09:34
2020-08-23T14:32
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
азиза (певица)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_aziza-pevitsa/" target="_blank">Азиза</a> прокомментировала претензии поклонников <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, касающиеся организации похорон исполнительницы.Ранее СМИ сообщили, что фанаты Легкоступовой остались недовольны тем, что их не пустили на траурную церемонию.Азиза также отметила, что из-за высокой стоимости аренды зала время на прощание было ограничено.Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200821/legkostupova-1576071779.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, азиза (певица), общество

Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой

09:34 23.08.2020 (обновлено: 14:32 23.08.2020)
135060
© РИА Новости / Илья ПиталевПевица Азиза на траурном мероприятии
Певица Азиза на траурном мероприятии
© РИА Новости / Илья Питалев
Певица Азиза на траурном мероприятии. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Азиза прокомментировала претензии поклонников Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон исполнительницы.
Ранее СМИ сообщили, что фанаты Легкоступовой остались недовольны тем, что их не пустили на траурную церемонию.

"Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит. Так произошло и с Валентиной", — объяснила артистка в комментарии "Собеседнику".

Азиза также отметила, что из-за высокой стоимости аренды зала время на прощание было ограничено.
Валентина Легкоступова
21 августа, 01:09
Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах

"К сожалению, в последнее время умирает очень много людей. На прощание отводится час. Еще полчаса — на отпевание. Все расписано по минутам", — сказала она.

Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
Певец Михаил Муромов перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой
20 августа, 15:10
Певец Муромов назвал свою версию причины смерти Легкоступовой
131112903934
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Умерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваАзиза (певица)Общество
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