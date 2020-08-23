Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
09:34 23.08.2020 (обновлено: 14:32 23.08.2020)
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Певица Азиза на траурном мероприятии. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Азиза прокомментировала претензии поклонников Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон исполнительницы.
Ранее СМИ сообщили, что фанаты Легкоступовой остались недовольны тем, что их не пустили на траурную церемонию.
"Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит. Так произошло и с Валентиной", — объяснила артистка в комментарии "Собеседнику".
Азиза также отметила, что из-за высокой стоимости аренды зала время на прощание было ограничено.
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"К сожалению, в последнее время умирает очень много людей. На прощание отводится час. Еще полчаса — на отпевание. Все расписано по минутам", — сказала она.
Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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