https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html

Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой

Певица Азиза прокомментировала претензии поклонников Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон исполнительницы. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T09:34

2020-08-23T09:34

2020-08-23T14:32

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

азиза (певица)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576198560_0:90:1939:1181_1400x0_80_0_0_540b3aaf4546a2366f2813ed36d3bf6e.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_aziza-pevitsa/" target="_blank">Азиза</a> прокомментировала претензии поклонников <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, касающиеся организации похорон исполнительницы.Ранее СМИ сообщили, что фанаты Легкоступовой остались недовольны тем, что их не пустили на траурную церемонию.Азиза также отметила, что из-за высокой стоимости аренды зала время на прощание было ограничено.Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200821/legkostupova-1576071779.html

https://ria.ru/20200820/1576042411.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, азиза (певица), общество