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В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
Неправильно подобранные кухонная утварь может выделять токсичные элементы в пищу. Как сделать правильный выбор, рассказала в интервью радио Sputnik начальник... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:00
2020-08-23T02:00
надежда раева
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Неправильно подобранные кухонная утварь может выделять токсичные элементы в пищу. Как сделать правильный выбор, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576096446.html">радио Sputnik</a> начальник отдела надзора по гигиене питания Управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Московской области <a href="http://ria.ru/person_nadezhda-raeva/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Раева</a>.Лучший материал для кухонных принадлежностей, которые используются для приготовления пищи, - это металл, объяснила <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576096446.html">радио Sputnik</a> Надежда Раева.Возможно использование деревянной утвари. Лопаточки и мешалки из дерева рекомендуют использовать для тефлоновой посуды, чтобы не повредить покрытие. "Но на деревянных приборах могут образовываться сколы, трещины, и в самих трещинах будет оставаться пища, которую трудно оттуда вымыть. При неправильном хранении они легко подвержены гниению". Многие предпочитают изделия из пластмассы, они могут быть удобны, но не всегда безопасны. "Пластмассовые лопаточки, половники опасны тем, что мы не знаем, из какого материала они изготовлены, насколько инертен материал и не будут ли выделяться токсичные вещества при контакте с горячей поверхностью сковородки. Это важно, чтобы не получать лишние токсичные элементы с первым или вторым блюдами", – уточнила эксперт Роспотребнадзора.Надежда Раева рассказала, как понять, что пришло время для нового кухонного инвентаря."В соответствии с санитарными правилами не допускается использование приборов с заусенцами, разбитых приборов с повреждениями поверхности. Как только вы видите, что появились сколы, трещины, на здоровье лучше не экономить и купить новый инвентарь", – отметила в беседе с <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576096446.html">радио Sputnik</a> Надежда Раева.
https://ria.ru/20200817/1575869395.html
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надежда раева, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря

02:00 23.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСковорода
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© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Неправильно подобранные кухонная утварь может выделять токсичные элементы в пищу. Как сделать правильный выбор, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
Лучший материал для кухонных принадлежностей, которые используются для приготовления пищи, - это металл, объяснила радио Sputnik Надежда Раева.
"Оптимальный вариант – металлические приборы для приготовления блюд, потому что, как правило, они делаются из пищевого алюминия или из нержавеющей стали. Эти материалы меньше повреждаются, и поступление токсичных веществ из таких приборов практически нулевое".
Возможно использование деревянной утвари. Лопаточки и мешалки из дерева рекомендуют использовать для тефлоновой посуды, чтобы не повредить покрытие.
"Но на деревянных приборах могут образовываться сколы, трещины, и в самих трещинах будет оставаться пища, которую трудно оттуда вымыть. При неправильном хранении они легко подвержены гниению".
Многие предпочитают изделия из пластмассы, они могут быть удобны, но не всегда безопасны.
"Пластмассовые лопаточки, половники опасны тем, что мы не знаем, из какого материала они изготовлены, насколько инертен материал и не будут ли выделяться токсичные вещества при контакте с горячей поверхностью сковородки. Это важно, чтобы не получать лишние токсичные элементы с первым или вторым блюдами", – уточнила эксперт Роспотребнадзора.
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Надежда Раева рассказала, как понять, что пришло время для нового кухонного инвентаря.
"В соответствии с санитарными правилами не допускается использование приборов с заусенцами, разбитых приборов с повреждениями поверхности. Как только вы видите, что появились сколы, трещины, на здоровье лучше не экономить и купить новый инвентарь", – отметила в беседе с радио Sputnik Надежда Раева.
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Надежда РаеваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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