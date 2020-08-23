https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576212539.html

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в мире за сутки увеличилось на 5772 и достигло 800 906, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T21:23

2020-08-23T21:23

2020-08-23T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Число жертв нового коронавируса в мире за сутки увеличилось на 5772 и достигло 800 906, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Общее количество случаев COVID-19 в воскресенье достигло 23 057 288, прирост составил 244 223 заражений за сутки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире