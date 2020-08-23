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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576212539.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в мире за сутки увеличилось на 5772 и достигло 800 906, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:23
2020-08-23T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Число жертв нового коронавируса в мире за сутки увеличилось на 5772 и достигло 800 906, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Общее количество случаев COVID-19 в воскресенье достигло 23 057 288, прирост составил 244 223 заражений за сутки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч человек

21:23 23.08.2020
587
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в мире за сутки увеличилось на 5772 и достигло 800 906, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общее количество случаев COVID-19 в воскресенье достигло 23 057 288, прирост составил 244 223 заражений за сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
600401
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
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