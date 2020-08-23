https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193927.html

В России за сутки выписали 3162 человека после COVID-19

За сутки в России после лечения коронавируса выписаны 3162 человека, за все время выздоровели 770 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:48

2020-08-23T10:48

2020-08-23T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России после лечения коронавируса выписаны 3162 человека, за все время выздоровели 770 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3162 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 770 639", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200819/1575963796.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19