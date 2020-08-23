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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193927.html
В России за сутки выписали 3162 человека после COVID-19
За сутки в России после лечения коронавируса выписаны 3162 человека, за все время выздоровели 770 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:48
2020-08-23T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России после лечения коронавируса выписаны 3162 человека, за все время выздоровели 770 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3162 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 770 639", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 3162 человека после COVID-19

10:48 23.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За сутки в России после лечения коронавируса выписаны 3162 человека, за все время выздоровели 770 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3162 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 770 639", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
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