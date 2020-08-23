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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193819.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:47
2020-08-23T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Москва, Московская область 0,2%", - говорится в сообщении.Прирост 0,3% зарегистрирован в Туве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Липецкой областях, Еврейской автономной области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:47 23.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Москва, Московская область 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зарегистрирован в Туве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Липецкой областях, Еврейской автономной области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1111104
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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