https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193819.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:47
2020-08-23T10:47
2020-08-23T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_a3d35a38f3f063b6a59ab4abaef7eb9a.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Москва, Московская область 0,2%", - говорится в сообщении.Прирост 0,3% зарегистрирован в Туве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Липецкой областях, Еврейской автономной области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f6cb49365157bda31ffece657188f927.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Москва, Московская область 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зарегистрирован в Туве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Липецкой областях, Еврейской автономной области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф