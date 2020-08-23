https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193819.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:47

2020-08-23T10:47

2020-08-23T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп прироста (0,2%) в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Москва, Московская область 0,2%", - говорится в сообщении.Прирост 0,3% зарегистрирован в Туве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Липецкой областях, Еврейской автономной области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19