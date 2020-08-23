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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576190364.html
В России провели более 34,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 34,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 218... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:25
2020-08-23T08:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Более 34,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 218 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 34,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 218 761 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведены 317 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 34,4 миллиона тестов на коронавирус

08:25 23.08.2020
350
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк"Красная зона" лаборатории молекулярной диагностики комплекса Helix в Москве
Красная зона лаборатории молекулярной диагностики комплекса Helix в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 34,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 218 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 34,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 218 761 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведены 317 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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14 августа, 16:16
Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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